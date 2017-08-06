中国珠三角经济加快“脱虚回实”

在经济学家仍在讨论经济如何脱实向虚问题时，种种迹象显示，有着“世界工厂”之称的中国南部省份广东发生了反转：实体经济成为推动今年经济稳中向好的关键所在。
广东是中国GDP最大的省份，上半年这个数字是4.19万亿元，大致相当于西班牙的体量。广东省统计局最新公布的数据显示，上半年规模以上工业增加值15938亿元，同比增长7.2%，其中代表着中国转变方式的先进制造业和高技术制造业增速更快，分别比整体工业快3.4和7.0个百分点。
“从工业结构优化、新动能培育明显、技改投资增长等释放的信号看，广东特别是珠三角地区经济‘脱虚回实’步伐显著加快，实体经济的基础正得到进一步夯实。”广东省统计局综合统计处处长王丽莹说。
近年来，由于面临经济下行压力，加上一些城市房价涨势明显，不少中国制造业企业遭遇融资难、负担重、成本持续攀升等问题。这也使得市场上对中国经济正在“脱实向虚”存有忧虑，认为中国制造业可能处于低谷。
但从强劲增长的投资看，以珠三角为代表的广东制造业和实体经济正在摆脱“脱实向虚”的阴影，继续发力前行。
统计显示，今年上半年广东完成工业投资4846亿元人民币，同比增长8.7%。其中，广东企业完成的工业技术改造投资总额近2000亿元，同比增长逾30%，高技术制造业投资同比增长则达到28.2%。
一些重要经济指标也显示出广东经济“脱虚回实”趋势明显。
王丽莹说，今年前6月，广东工业用电量、货运量、港口货物吞吐量均有不错的增长，“这些指标与实体经济挂钩紧密，特别港口吞吐量的增长，表明基础性工业需求正在回升。”
在投资增长和需求回升的背后，是实体经济特别是制造业结构优化和利润空间增长。
广东省国税局局长胡金木说，今年上半年，广东第三产业GDP增长高过第二产业，但税收却是二产高过三产，其中先进制造业和高技术制造业的税收占整体制造业税收比重达六成，传统制造业的比重持续下降。
“这不仅说明实体经济效益在转好，也说明广东制造业结构发生了显著变化。”他说。
以机器人为代表的智能装备产业蓬勃发展，就被视为这种显著变化的标志性动向之一。
位于广东东莞的拓斯达科技股份有限公司厂区时常出现货车排队的场景。公司总裁助理蒋周琼说：“今年上半年，工厂一直处于‘白天黑夜连轴转’状态，我们的智能装备产销火热，就意味着下游制造业需求旺盛”。
拓斯达只是广东智能装备产业爆发式增长的一个缩影。据广东省经信委统计，今年上半年，该省智能机器人产量突破1万台，接近去年全年。
“纺织服装、家具、电子产品等曾是广东制造业享誉全球的优势产业。但近两年来，先进装备、集成电路、新能源产品等已经成为广东制造的‘新名片’。”广东省经信委运行监测处处长李敬斯说。
在广东实体经济的活跃态势中，以华为、美的、格力为代表的民营企业发挥了支柱作用，高技术产业制造业成为最受民营企业青睐的投资领域。上半年，广东高技术产业民间投资同比增长18.8%。从对广东221家民营骨干企业进行的调查看，当前的高技术产业投资增长还带有很强的技术引领特征。
“能够自主开发与研制的企业占受调查民营企业总数的87%；有产学研合作的企业占比为59%，民营企业的技术研发实力有了突破性提升。”广东省经信委民营经济处副处长王丽娟说。
截至6月，广东制造业PMI已经连续16个月处于荣枯线之上，工业生产者出厂价格指数已实现趋势性转正、生产性服务业产出大幅增长。
“从宏观经济先行指标看，当前广东制造业和实体经济向好趋势有望延续，将给中国经济特别是实体经济向好发展提供更强有力的支撑。”李敬斯说。
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