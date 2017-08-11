朝鲜“打击”美国为何瞄准关岛

外媒称，美朝越来越激烈的口水战让该地区大国担忧。虽然周边国家对朝鲜的武力威胁已习以为常——平壤曾扬言要把首尔变成“一片火海”——但是，它们不太习惯的是，类似的激烈言论竟然也从美国口中冒出。
据美国有线电视新闻网网站8月9日报道，特朗普8月8日警告朝鲜不要再制造任何威胁，否则将“遭遇全世界从未见识过的烈焰与怒火”。这一最后通牒很可能在亚洲一石激起千层浪，亚洲国家对于美国毁灭性的空袭——包括在广岛和长崎投下原子弹——仍记忆犹新。
报道称，对于一旦开战可能面临灾难性毁灭的韩国数千万民众来说，华盛顿的这番言论令人不安，因为这番话让美朝双方都焦躁不安，在事态紧张时误判的可能性就会变大。
另据美国《华盛顿邮报》网站8月9日报道，美国主要盟友和国际伙伴当日呼吁美国加大努力以与朝鲜启动谈判，它们纷纷抵制特朗普和朝鲜之间愈演愈烈的军事言论。
德国外交部8月9日发推文说，“战争叫嚣毫无益处”，呼吁各方保持克制。欧盟外交和安全政策高级代表的女发言人说：“朝鲜半岛持久和平和去核化须通过和平方式实现。这不包括动武。”
澳大利亚总理特恩布尔警告说：“冲突极具破坏性，那会造成灾难性后果。我们大家对此都很清楚。”
另据共同社8月9日报道，联合国秘书长古特雷斯的发言人当日表示，朝鲜半岛紧张局势愈演愈烈，古特雷斯对朝鲜和美国大放狠话“极为担忧”。
这位发言人说，古特雷斯“对所有有助缓解紧张局势的倡议都表示欢迎，并欢迎恢复外交努力”。
另据塔斯社8月9日报道，俄罗斯希望美国保持克制，不要采取可能刺激朝鲜铤而走险的举动。俄常驻联合国代表瓦西里·涅边贾9日在评论特朗普对朝鲜的威胁及平壤的激烈回应时发表上述看法。
涅边贾呼吁美国和朝鲜找到开启对话的途径，表示俄方愿意不遗余力促成谈判。
另据西班牙《先锋报》8月9日报道，面对朝鲜的威胁，关岛居民倍感担忧。一名56岁的当地女性居民表示：“我们已准备好一旦发生意外就马上离开这里，愿上帝保佑什么都不会发生。所有人都很害怕。”
报道称，关岛居民质疑特朗普化解危机的能力，很多居民并不认可白宫在当前局势下的应对方式。
关岛议会议员马德琳·博尔达洛认为，虽然过去关岛也受到过类似威胁，但这一次情况最严重。
美国《大众机械》月刊网站8月9日报道称，在两架美国空军B-1B型轰炸机被派往关岛之后，朝鲜再一次威胁要袭击这个太平洋岛屿。为什么朝鲜如此“迷恋”小小的关岛？答案与关岛作为美国领土的象征意义有关，也与其在针对朝鲜的任何一场战争中都举足轻重有关。
关岛是位于西太平洋的马里亚纳群岛链上的一个小岛，面积约为210平方英里（1平方英里约合2.59平方公里），约比曼哈顿大9倍，比旧金山大5倍。关岛拥有16.2万人口，其中大多数为美国公民，因为关岛是美国领土。关岛距离旧金山约5852英里（1英里约合1.6公里），但是距离朝鲜首都平壤仅有2118英里。
报道称，这成为关岛经常成为朝鲜的瞄准对象的第一个原因：关岛是触手可及的，而美国的其他领土却不行。关岛处于中程弹道导弹的射程范围，中程弹道导弹较之洲际弹道导弹射程较短，也更容易研发。打击关岛是一个实现起来容易得多的目标，但是随着朝鲜逐渐掌握洲际弹道导弹技术，可以确定，美国的其他领土也将定期收到“声势浩大”的威胁。
朝鲜盯着关岛的第二个原因是这个岛屿是指向朝鲜的一支“矛”。关岛拥有美国本土以外一些最大和最复杂的军事基地，这个岛屿在针对朝鲜的一切军事行动中都将至关重要。
西班牙《先锋报》8月9日报道称，关岛在太平洋上的战略地位和美国在岛上的军事存在，使其多年以来都是地缘政治的关注焦点。关岛是通向日本和韩国等国家的门户。
在关岛坐落着4座军事基地，其中3个是美军基地，还有一个由关岛政府管理。军事基地拥有核潜艇和反导系统，还部署了“海豹”突击队和专门执行敌后特种任务的特种部队。
报道称，2013年朝鲜就曾威胁对美国领土发动核袭击，迫使五角大楼加强了在关岛的防御措施。关岛距离平壤约3400公里，在中远程导弹打击范围之内。
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