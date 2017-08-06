韩防长建议全面部署“萨德”

【韩联社首尔7月31日电】韩国防长宋永武31日在国会国防委全体会议上被在野党议员质询时表示，已向总统文在寅建议全面部署
“萨德”反导系统，为此，国家安全保障会议决定临时部署“萨德”。
宋永武还称，从上马“宙斯盾”项目的个人经验来看，“萨德”雷达电磁波不会对环评产生大的影响。
【韩联社首尔7月31日电】韩国防长宋永武31日表示，临时部署剩余4辆“萨德”发射车意味着，如果国民对此感到不安，可重新考虑部署一事。
宋永武当天在国会国防委会议上表示，由于(朝鲜)过早越过红线，因此先临时部署 “萨德”，同时在进行环境影响评估的过程中对其进行重新审视。宋永武认为，鉴于形势有变，至少要采取临时部署的措施，才能信守保障国民安全的承诺，对外也有同样的考量。
宋永武还强调，部署于庆尚北道星州的“萨德”可拦截从韩半岛全境飞来的弹道导弹。
【韩联社首尔7月31日电】韩国国防部发言人文尚均31日在例行记者会上表示，韩方开始与美方商讨部署剩余4辆“萨德”发射车的方案，具体时期和方式尚无定论。
7月28日，朝鲜发射洲际弹道导弹（ICBM）级“火星-14”导弹后，文在寅随即指示部署剩余4辆“萨德”发射车。根据这一指示，国防部通过电话等方式与美方交换了意见。
文尚均表示，还会与美方就部署剩余发射车开展正式磋商，待双方完成磋商并经过准备程序后将进行具体部署。
【韩联社首尔7月31日电】韩国国防部在31日向国会国防委员会提交的工作计划资料中表示，继发射洲际级射程“火星”-14
导弹后，朝鲜还有可能通过试射新的弹道导弹或进行第六次核试验发起战略挑衅。
国防部指出，朝鲜可能通过爆炸当量更大的核试验展示核弹头投掷能力，丰溪里核试验场保持着随时可以核试的状态。
国防部还就韩美导弹指南表示，将在运用现行的韩美国防协商机制的同时，另外组建工作委员会为修改导弹指南提速，日后由政府出面扩大协商渠道，争取继续为韩军研制弹道导弹松绑。
韩美正在推进修改韩美导弹指南，将射程为800公里的弹道导弹搭载弹头重量从500公斤增至1吨。根据韩美2012年修订的导弹指南，韩美商定把导弹最大射程从300公里提高至800公里，但在发射射程为800公里的导弹时，携带弹头重量不可超过500公斤。
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