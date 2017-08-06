美媒认为俄将从美制裁法案中“意外获胜”

美国《国家利益》双月刊网站7月28日刊发题为《美国的制裁法案对俄罗斯来说是个胜利》的文章称，美国意在打击俄罗斯的制裁法案，可能会对自身产生意外的后果。由于制裁法案限制有俄企参与的能源项目，这不仅会继续让俄罗斯难受，还可能伤害美国和欧洲的商业活动。尤其是制裁法案寻求阻止北流天然气管道二线的建设，将影响俄罗斯向欧洲出口天然气。
文章称，德国支持该项目，因为这是满足该国未来天然气需求的性价比最高的方案，德国的大部分欧盟伙伴也出于同样理由支持该项目。欧盟委员会主席容克已经警告说，美国的制裁法案“可能产生意外的单边效应，影响欧盟的能源安全利益”。他补充说，“如果美方没有充分考虑我们的顾虑，我们准备在几天内作出相应回应”。
此外，有德国官员指出，制裁法案背后的真正目的是美国想提升对欧洲的天然气出口，这个观点得到俄罗斯人的附和。一些欧盟官员警告说，如果美国一意推行该法案，欧盟可能会重新考虑自己实施的对俄制裁。这对克里姆林宫来说当然是个好消息。
文章称，克里姆林宫的最新举措可能会引发双方新一轮制裁和反制裁。如果是这样，美俄关系可能会继续恶化，在华盛顿弥漫焦虑情绪的情况下，双方关系可能需要很长时间才会开始改善。
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