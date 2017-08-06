工行新加坡分行与东南亚同业合作支持“一带一路”

中国工商银行新加坡分行29日举办“一带一路”同业合作研讨会。该分行总经理胡芳在会上表示，“一带一路”倡议将持续推动全球企业对金融服务的需求，这将为东南亚地区的金融机构带来更多商机和紧密合作的机会。
胡芳说，金融支持及连通是“一带一路”的重要内容之一。工行集团为“一带一路”沿线地区的二百多个项目承贷的总额已达674亿美元。2017年上半年, 工行新加坡分行与多家新加坡当地及海外金融机构合作，承销了多个相关的融资项目。
她说，随着“一带一路”沿线项目的逐步推进，工行有信心看到企业对跨国融资和金融连通服务的需求持续增长，并为金融机构同业带来更多紧密合作的机会。
新加坡交易所执行副总裁、股票及固定收益主管周士达在会上表示，新交所和工行新加坡分行自去年九月签署合作备忘录以来，一直携手提升中新两国在资本市场的合作，促进中资企业到新加坡上市融资。他说，随着“一带一路”倡议的逐步实现，新交所注意到新加坡当地的相关融资项目正逐渐增多。
对此，胡芳表示，随着人民币国际化及“一带一路”相关项目的稳步推进，新加坡企业对人民币产品的需求越来越多元化。工行新加坡分行致力于产品创新，并为不同客户的需求提供更具针对性的服务，同时也将继续与金融机构同业分享经验和业务实践, 并期待进一步加强与同业深化合作的机会。
这是工行新加坡分行首次举办以金融机构客户的需求为主题的活动，吸引了200多家金融机构同业及客户代表出席。（新华社）
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