缝纫机器人将使服装业“换新颜” 变革已开始

美媒称，机器人和高速计算机视觉技术将改变服装业。有一点很明确：变革已经开始。总部设在美国亚特兰大的缝纫机器人企业自动缝纫技术公司就处于这一自动化变革的前沿。
据美国科技探索网站8月26日报道，自动缝纫技术公司的技术即将实时体现在T恤生产线上。来见一见该公司的缝纫机器人Sewbot吧。美国阿肯色州一家将于明年投产的工厂就将使用这种缝纫机器人，这家工厂的T恤年产量预计将达到120万件。
据报道，中国服装制造商苏州天源服装有限公司将于2018年引入这种缝纫机器人。
《快公司》杂志报道称：“在阿肯色州小石城，苏州天源服装有限公司的新工厂最终将提供400个就业岗位。缝纫机器人为全自动化，每条生产线将由3至5名员工负责，其他员工将负责物流和工厂的其他部门。”
简单地说，这家工厂将由全自动化机器人和它们的人类主管组成。
这被视为服装业可能发生变革的一个信号。据纺织业创新网站报道，Sewbot综合利用了轻型机器人技术和已获专利的高速计算机视觉技术。报道称，缝纫机器人缝纫的速度和精度都高于人类。还有一个好处是可以降低整体次品率。
据追踪变革信号的未来中心的伊万娜·加齐巴拉去年报道，自动缝纫技术公司“研发了一种机器人，其缝纫精度可达到0.5毫米，这意味着，这种机器人的缝纫能力（例如缝一个正圆形）远高于人类，创新之处在于使用了摄像头，摄像头可帮助缝纫机器人时刻跟踪缝纫路线，且可在布料放置不平或移动时予以纠正”。
自动缝纫技术公司首席执行官帕拉尼斯瓦米·拉詹说：“每年人们要购买110亿件T恤。这是一个完全有理由实现自动化的市场，也是完全有理由使用我们公司机器人的地方，因为我们的机器人生产率非常高。”
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