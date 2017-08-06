新加坡总统选举提名日定在9月13日

新加坡总理公署28日发布文告宣布，李显龙总理同日颁布民选总统选举令状，9月13日为民选总统选举的提名日。如果届时有超过一名候选人，9月23日将是投票日。
此次总统选举是保留选举，只有马来族群有资格竞选。李显龙在社交网页上说，希望国人支持在国内和国际舞台最能代表国家和国民利益和抱负的候选人。
主持这次选举的选举官是新加坡能源市场管理局局长伍伟聪。有意参选者最迟必须在9月4日下午5时到选举局提交参选表格，以及在9月9日下午1时前提交政治捐款证书申请。只有在提名日前获总统选举委员会发出参选资格证书、族群委员会发出族群证明书和政治捐款证书者才能获提名资格。
目前已表明参选意愿的有前国会议长哈莉玛、第二房地产集团创办人兼总裁沙里马里肯、波旁海事公司亚太区执行主席法立以及前反对党人士阿都拉欣。其中，沙里和法立上周已先后提交参选表格。
新加坡首位总统尤索夫·伊萨克是马来族，之后一直没有马来族人出任总统。新加坡政府去年宣布，下一届总统选举为首个保留给马来族群参加的选举。作为新加坡第一位女国会议长，如果哈莉玛成功当选，将成为新加坡第一位女总统。
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