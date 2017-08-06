美对阿新战略给中国“送大礼”

香港《南华早报》网站8月24日刊文称，中国国务委员杨洁篪23日在与美国国务卿蒂勒森通电话时表示，中方积极致力于推进阿富汗和平和解进程。他同时呼吁，要重视巴基斯坦在阿富汗问题上的重要作用。
文章称，这次通话是在美国宣布其阿富汗新战略后举行的。据官方的新华社报道，杨洁篪称，中方愿与美方继续就阿富汗问题保持沟通与协调，共同为实现阿富汗及本地区的和平稳定作出努力。报道援引杨洁篪的话说：“我们要重视巴基斯坦在阿富汗问题上的重要作用，尊重巴基斯坦的主权和合理安全关切。”
杨洁篪说，国际社会要支持“阿人主导、阿人所有”的和解进程，支持阿富汗实现广泛和包容性的政治和解，支持阿富汗人民探索一条符合自身国情的发展道路，支持阿富汗政府加强安全反恐能力建设，打击极端恐怖势力。
另据美国《华尔街日报》网站8月22日刊文称，特朗普政府对巴基斯坦的态度趋于强硬，令与塔利班作战的阿富汗官员精神振奋，但伊斯兰堡的官员和分析人士警告说，华盛顿的新立场会促使巴基斯坦深化与中国的关系，可能给已持续多年的阿富汗战争火上浇油。
文章称，在特朗普总统称美国将加大在阿富汗的军事参与力度后，阿富汗总统阿什拉夫·加尼22日说，美国发挥更大作用将有助于对抗塔利班。但是，巴基斯坦官员认为，不可能通过军事手段解决阿富汗战争，需要的是与塔利班举行和平谈判，而不是美国增兵和特朗普宣布的“打到赢”的立场。
分析人士说，巴基斯坦承受的新压力将深化伊斯兰堡与中国的伙伴关系。特朗普21日要求印度“在阿富汗问题上给我们更多帮助”的表态将起到同样作用。
曾任巴基斯坦驻阿富汗大使的鲁斯塔姆·沙阿·穆赫曼德说：“巴基斯坦将告诉美国，‘别把我们逼急了’。”
此外英国《卫报》网站8月23日刊发英国牛津大学中国问题学者阿比谢克·帕拉久利的文章《特朗普对巴基斯坦的姿态是给中国送上的一份大礼》称，如果说在美国对阿富汗新战略中有一个明显的赢家的话，那就是中国。
文章称，特朗普在讲话中对巴基斯坦进行了严厉谴责。这是一个严重的战略错误。虽然巴基斯坦境内确实有武装分子安身，但巴基斯坦所扮演的角色已经发生变化。目前，它正在帮助美国及其盟友打击“基地”组织和塔利班。巴基斯坦还是在阿富汗的北约军队重要的补给通道。特朗普的讲话可能将巴基斯坦进一步推向中国，并扰乱这个南亚国家脆弱的民事军事平衡。只用一次讲话，特朗普就使多年来在这一地区谨慎进行的外交努力前功尽弃。
文章称，中国立即对特朗普的讲话做出了表态，称巴基斯坦走在反对恐怖主义的最前列。这是特朗普讲话将促使两国走得更近的一个明确迹象。
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