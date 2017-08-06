美国《赫芬顿邮报》网站8月22日发表新加坡拉惹勒南国际研究院高级研究员詹姆斯·多尔西的文章《特朗普在南亚划出地缘政治战线》称，唐纳德·特朗普总统在南亚划下的战线很可能在欧亚大陆产生连锁反应：对阿富汗塔利班加大打击力度，对巴基斯坦采取更强硬态度，与印度开展更密切的合作。
文章称，毫无疑问，对于打了16年的阿富汗战争，特朗普没有什么好的选择。
尽管如此，特朗普可能发现，他新宣布的南亚政策无法达到他承诺的目标，即美国将“实现值得为之付出巨大牺牲的光荣持久的成绩”。
文章称，特朗普尽管拒绝透露阿富汗战略的细节，却在讲话中明确勾勒出他的南亚政策，指出他希望加强美国的军事存在以迫使塔利班来到谈判桌前。然而，对于实现这一目标需要的军事与政治投入，特朗普似乎并不情愿做出。
美国媒体称，特朗普设想的只是在阿富汗增加数千名美军官兵，而对这个腐败肆虐的国家而言，靠自身军队在很大程度上无力保住阵地。多位军事和政治分析人士都提出，要在军事上扭转阿富汗局势而致使塔利班陷入劣势需要大大增强在那里的投入。
此外，特朗普把全部力量都集中于军事上打败武装分子或用轰炸让他们屈服，这忽视了激化阿富汗战争的更大范围的经济、社会和政治问题。特朗普说：“我们不打算再搞什么国家建设。我们要消灭恐怖分子。”
特朗普在宣布将对巴基斯坦采取更强硬措施时坚称，南亚国家如果继续庇护并支持针对美国的组织，这些国家与美国的伙伴关系就无法持续。
文章称，火上浇油的是，特朗普还强调美国与印度的战略伙伴关系，要求印度支持美国政府的政策，加强对阿富汗的经济援助。这样一来，特朗普就挑战了巴基斯坦对阿富汗的一个政策支柱：不惜任何代价限制印度在阿富汗的影响。
文章称，特朗普的南亚政策考验着两种假设：巴基斯坦不惜一切代价想要保持与美国的伙伴关系，且没有其他选择。特朗普很可能会发现，至少从短期看，这两个假设都是错误的。
文章称，巴基斯坦军方对印度采取一种根深蒂固的零和态度。另外，靠近中国和俄罗斯或许可以使巴基斯坦暂时躲开面对自身的结构性问题。
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