14岁女生为取悦26岁心上人 诱骗同学供其强奸，获免责

为了和年长自己12岁的成年男子黄某交往，年仅14岁的红红竟答应了黄某的要求，将同班女同学婷婷带到黄某家，为黄某和婷婷单独相处提供机会，最终婷婷不幸惨遭黄某强奸。
记者9日从黄埔区法院获悉，黄某因犯强奸罪被判处有期徒刑5年6个月，红红因案发时未满14周岁及相关证据问题被免予追究刑事责任。
为取悦心上人 将同班女同学送“狼”口
出生于2002年的红红是一名初一学生，她为了成为比自己年长12岁的成年男子黄某的女朋友，经常会邀请其同班女同学婷婷前往黄某住处玩耍。在此期间，黄某向红红提出，如果红红将婷婷带至他住处并提供两人单独相处的机会，黄某就答应和红红发展男女朋友关系。
为了满足黄某的要求，2016年8月11日下午，红红带着同学婷婷去到黄某的出租屋。在做饭过程中，黄某借故支走红红。之后，黄某持菜刀恐吓并使用言语威胁、打头、抽耳光等方式逼迫被害人婷婷答应做其女朋友，后使用暴力强行与被害人婷婷发生性关系。
性侵害得逞后，黄某允许婷婷离开，但威胁婷婷不许报警，因为红红已经告诉了他婷婷家的地址和学校地址，他会报复婷婷及其家人。婷婷回到家后，便向母亲哭诉，并在家人的协助下报警。
据婷婷证言显示，事发当日，红红来她家，说自己喜欢上黄某，但黄某一直不喜欢她，所以希望婷婷一起去找黄某，要婷婷在一边帮说好话，而在此之前，红红也带她去过黄某家，红红当时说她喜欢黄某，叫她去帮忙参考一下，婷婷想着之前去见黄某也没发生什么，所以婷婷就答应了。
红红到黄某家后不久就出去了，但答应下午3点就回来，可之后打红红电话却关机。黄某便对其说，红红不会回来，且红红手机要到晚上7点才会开机，婷婷一听就觉得不对劲说要回家，但遭黄某拒绝，之后黄某殴打她，并强行与她发生性关系。
14岁女生因未成年获免责引争议
面对检方的强奸罪名指控，黄某并不认罪，他辩称婷婷是自愿来他家，也是自愿和他发生性关系。
经法院查明，婷婷尽管是跟随红红去到黄某的出租屋，但这是婷婷基于对朋友的信任而跟随前往。
在得知同学红红不回来之后，婷婷当即要求离开，但黄某通过锁门等方式阻止，在被强行发生性关系之前，婷婷哭着要回家，黄某还动手打人，并拿菜刀出来恐吓婷婷，用言语逼迫婷婷就范，后使用暴力胁迫的方法强行与婷婷发生性关系。
最终，黄某因犯强奸罪被判处有期徒刑5年6个月，红红因案发时未满14周岁及相关证据问题而被免予追究刑事责任。
对此，网友表示，“又是一个保护未成年人犯罪的经典事例……”在中国社交媒体上，建议修改未成年保护法，并降低法定的刑事责任承担年龄的呼声越来越强烈。“不能让未成年人保护法成为一些未成年人犯罪的保护伞！”他们这样说道。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost