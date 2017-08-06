欧洲担心希腊成中国“政治立足点”

美国《纽约时报》网站8月26日刊文称，因为欧洲伙伴的财政紧缩措施挣扎了多年后，再加上美国的冷漠，希腊现在接受了中国的攻势。中国是希腊最热忱的、同时也是拥有地缘政治野心的追求者。
文章称，在欧洲一味逼迫希腊的时候，中国人却带着巨额投资从天而降，中国对希腊的投资已经开始产生收益，不仅是经济收益，还显然让中国在希腊、进而在欧洲拥有了政治立足点。
去年夏天，在希腊的帮助下，欧盟未能发表联合声明抨击中国。今年6月，雅典阻挠欧盟谴责中国的人权状况。几天后，希腊又反对对中国在欧洲的投资严加审查。
文章称，希腊的外交立场完全逃不过欧洲伙伴和美国的眼睛，它们之前一直担心希腊的经济软肋让它成为向来想要分裂欧盟的俄罗斯的唾手可得的猎物。但是，现在中国人成为对希腊影响力越来越大的外国势力。
在众多项目中，中国打算把希腊的比雷埃夫斯港当做其“一带一路”庞大计划的“龙头”。
文章称，德国把希腊看做欧元区的罪人，中国却把渴望复苏的希腊定位为它在欧洲“最可靠的朋友”。
文章称，中国利用经济力量已经在非洲和南美留下深刻的地缘政治脚印。中国多年如一日地在欧盟各地重金投资。
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