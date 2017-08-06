瞄准下一代爱国者 北京尝试用年轻人语言搞宣传

美媒称，中国年轻偶像鹿晗在该国最新宣传影片《建军大业》中短暂露面，可即便是这么短的镜头也足以令他的忠实粉丝激动不已。鹿晗是参演《建军大业》的被称为“小鲜肉”的年轻明星之一，中国拍摄这部影片是为了纪念中国人民解放军建军90周年。
据美国《基督教科学箴言报》网站8月25日报道，本月早些时候的一次影片放映过程中，观众当鹿晗出现在银幕上时高呼他的名字，一名观众在新浪微博上写道：“欢呼声比他在电影里出场的时间还要长。”
报道称，如果说宣传工作的力度——或其传达出来的信息——并不让人感到新鲜的话，那么有些传达信息的人却是新面孔。研究人员认为，中国试图用年轻人自己的语言与他们交流。
新西兰坎特伯雷大学的中国问题专家安妮-玛丽·布雷迪说，“爱国主义教育的主要目标是年轻人”。
布雷迪认为，让鹿晗等“小鲜肉”参演的决定反映出制片方希望在宣传和盈利之间寻求平衡，年轻观众正是电影行业极力追求的一个群体。
多年来，中国一直担心从好莱坞大片到流行音乐的西方文化可能会影响该国年轻人的思想和价值观。
从事中国电影传媒研究的美国南加州大学政治学教授斯坦利·罗森（骆思典）说，如果你问中国年轻人，他们认为与美国联系最紧密的一个词是什么，大多数人会回答是“好莱坞”。他说：“中国正在努力与美国人所兜售的流行文化展开竞争。”
报道称，不过，为了使手法现代化，中国想出了新的办法，包括TED式演讲、动画视频和说唱歌曲等。这种针对年轻人的手法已经开始在中国主流文化中显现出成功的迹象。
德国墨卡托中国研究中心研究员马蕾克·奥尔贝格说：“他们是中国的未来，所以希望赢得他们的支持。”
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