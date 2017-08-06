反俄情绪不妨碍美俄联手

美国《波士顿环球报》网站8月4日刊发美国布朗大学高级研究员斯蒂芬·金泽的文章《莫斯科是我们的朋友，真的》称，如果能撇开情感和偏见，俄罗斯就会被视为美国的一个潜在伙伴，而不是敌人。但在今天的美国，谴责俄罗斯的声音已进入了超现实的地步，美国可能正在造就一个根本不存在的敌人。
文章称，全球数百万人通过收听美国之音的广播课程学英语。最近有一课讲的是“敌人”这个单词。播音员一上来就说：“你有敌人吗？希望你没有。敌人就是恨你而你也恨的人。敌人威胁你、攻击你甚至企图伤害你。”
文章称，一听到这样的定义，很多美国人随之便会想到俄罗斯，这或许情有可原。过去几年，尤其是最近几个月，人们看到了大量的促使美国人把俄罗斯看成是典型的敌人的“新闻”。谴责俄罗斯的声音不断升级，从气愤到愤怒直至疯狂，现在已进入了超现实的地步。
政治正确与现实利益
文章称，根据美国人现在被填鸭式灌输的说法，俄罗斯就是一个腐败透顶和咄咄逼人的大国，它威胁周边邻国，坚持不懈地努力破坏美国在全球的利益。最近，媒体的灌输又增加了新内容，即指控俄罗斯干涉美国去年的总统大选。
文章称，反俄情绪深深扎根于美国人的灵魂。自美国总统伍德罗·威尔逊1918年出兵1.3万试图推翻俄罗斯的布尔什维克政府以来，美国就一直把俄罗斯看成敌人。自那以后，俄罗斯把美国当成复仇的对象，除了二战时期的几年和20世纪90年代初的短暂时期。现在这种情绪已达到了令人目眩的新高峰。
文章称，这远非现实情况。俄罗斯对美国的根本利益并不构成威胁。其在叙利亚和中东其他地方的政策与美国宣明的粉碎好战武装分子的愿望是一致的。至于对俄罗斯干预美国选举的指控，事关重大，值得深入调查，但由世界头号操纵外国选举的国家发出愤怒的吼叫，根本没道理。
文章称，俄罗斯“丑闻”是转移注意力的理想之举。共和党人熟谙此道，因为只要俄罗斯丑闻成为重要新闻，报道新移民政策的不良影响或环保法规倒退这样的消息的空间就少了。民主党人出于另外的原因也一样高兴。抱着俄罗斯干预才使他们在2016年大选中败北的幻想，使他们得以避免面对这样的现实：他们的失败确实是因为推举一个让人讨厌的总统候选人和提出一系列远离普通选民的政策所致。
要撇开情感与俄结交
文章称，在华盛顿，民主党人和共和党人互相较劲，看谁是最反俄罗斯的。自由派和保守派在这趟失控的列车上共享空间。多家智库几乎毫无例外地随声附和：善良的美国正努力建设一个和平与光明的世界，而俄罗斯却是试图让世界变黑暗的邪恶影子。不赞同这种固有成见就被视为叛徒——譬如，约翰·麦凯恩的一个同事因投票反对黑山共和国加入北约组织而遭麦凯恩指控，说其“为弗拉基米尔·普京工作”。这也反映出美国的对外政策已变成多么令人沮丧的单色调。
文章称，每当政治精英都唱着单一的调子时，媒体本该提出质疑才对。然而可耻的是，它现在做的竟然相反。
担心美国的民主面对那些想摧毁它的人正变得很脆弱，这是合理的。不过，真正的危险不是来自俄罗斯。美国国内民主在不断削弱，因为美国政府已被超级富豪们掌控。俄罗斯的黑客行为（假如存在的话），也是处在美国民主的威胁清单的底部。
文章称，对俄罗斯口诛笔伐的另一可怕结果就是使得美俄关系根本没任何机会改善。现在与一名俄罗斯外交官见面简单吃顿午饭就会被认为是有政治危险，甚至更糟。这合乎军国主义者的心意，他们需要一个想象的敌人，以证明大量军费开支和在全球各地举行军事演习正当合理。但这并不符合美国的利益。
文章称，美国的利益在于诱使俄罗斯不与中国结成一种可能的战略伙伴关系；在欧洲建立一个既保护北约国家又保卫俄罗斯的安全体系；与俄罗斯合作，维护中东地区的稳定。如果撇开情感和偏见，俄罗斯就会被视为美国的一个潜在伙伴，而不是敌人。不过，在目前的政治氛围下，这种提法几乎是自寻死路。
文章称，美国政府强大的“扩音器”已经告诉人们，俄罗斯是美国全球最大的敌人。用这种方式对待它，美国可能造就一个根本不存在的敌人。
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