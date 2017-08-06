中国生态保护试验雄心勃勃

美媒称，在经济发展带来破坏之后，中国着手进行雄心勃勃的保护试验。
据美国《基督教科学箴言报》网站8月20日报道，在湄公河（中国境内称澜沧江——本网注）注入南中国海之前，在这条河流蜿蜒流过高棉古寺瓦普寺以及金三角之前，它发源于中国西部的青藏高原。数十年来，科学家们一直就这条河流的地理源头争论不休。他们中没有人怀疑它是从位于锯齿状山脉高处的某个冰川流下的。问题是哪一个。
湄公河是从遍布整个三江源地区的冰川、湖泊和湿地中发源的三条重要河流中最小的一条——另外两条是黄河和长江。这三条河流加在一起为超过6亿人供水。如果说黄河是中华文明的摇篮，那么三江源是它的源泉。
然而这却并不是一个用之不竭的源泉。
报道称，在过去几十年里，气候变化、过度放牧和人类活动的影响已经导致了这片高原的广泛沙漠化。雪上加霜的是，该地区的冰川在过去30年里消退了15%。结果，数以百计的动植物物种面临迫在眉睫的危险，其中包括该地区最著名的动物——神出鬼没的雪豹。
现在中国政府正在着手进行世界上最雄心勃勃的生态保护试验之一，以制止这种退化。政府打算把三江源的三个互不相连的区域合在一起，建立一个国家公园——辟出了一块面积相当于美国宾夕法尼亚州的区域。
与此同时，中国正致力于在全国各地设立另外一系列的试验性国家公园，其中包括大熊猫国家公园和东北虎豹国家公园。斯坦福大学的生态保护学家、生物学教授格蕾琴·戴利说，这些倡议与北京已经在实施的其他大型环保项目一起，代表的是“一种完全没有先例的对于自然的投资水平”。
报道认为，这种新趋势是中国进行“生态文明”建设努力的一部分。这反映的是对于中国经济迅速崛起给环境所造成破坏的日益强烈的意识。
总部位于芝加哥的保尔森研究所目前正在与北京就试验性国家公园展开合作。该研究所环保项目总监牛红卫说：“中国认为过去的经济发展模式不再是可持续的了，并且完全知道不采取补救行动的风险。”
报道称，新的国家公园运动是大胆而冒险的。计划于2020年开放的三江源国家公园将成为世界上规模第二大的国家公园（仅次于东北格陵兰国家公园）。而大熊猫国家公园和东北虎豹国家公园的面积都至少是美国国家公园系统的佼佼者——黄石国家公园——的1.5倍。
全球公园组织是一个由美国国家公园管理局的退休管理人员创办的非营利性咨询机构。该组织的创始人德斯特里·贾维斯说：“美国用了100年时间才建成了我们现在拥有的国家公园系统。如果中国人不松劲的话，他们可能在25年到30年后达到同样的水平。”
然而贾维斯提醒说，在一个拥有近14亿人口的国家里，建立人类和自然之间的和谐将是一个艰巨的任务。就中国以及整个世界而言，这个试验的重要性在于它对于保护环境、对于阻止全球变暖以及对于中国社会凝聚力的意义——因为数以万计的民众将不得不为了给现代历史上最广阔的生态保护努力之一让出空间而被迁移。
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