人民币兑美元汇率持续上扬

中国人民币对美元汇率持续上升，因为中国政府推行的限制资本流出措施产生了效果。人民币在10曰升至近一年来的高位。其原因在于，着眼于将于秋季召开的五年一度的党代会，中国希望突出金融市场的稳定。
10曰上海外汇市场上，人民币汇率为1美元兑换6.6610元，达到2016年8月以来的最高水平。据认为，个人和企业卖出人民币、买入外币的动向放缓，中国政府的外汇储备连续6个月出现增长。
自去年下半年以来，人民币步入持续贬值通道。今年1月，人民币汇率为1美元兑换6.9557元，跌至自2008年5月底以来的最低水平。由于美联储开始上调利率，外汇市场上美元一路走高。与之相反，出于对民间企业背负债务过多的担忧，人民币呈现卖多买少的局面。
对此产生危机感的中国政府和中国人民银行，为阻止人民帀贬值采取了种种办法。除了更严格地限制个人和企业兑换外汇外，还利用香港的短期金融市场进行干预。
对企业活动的干预力度也加大了。中国政府此前一直鼓励中国企业兼并海外企业。然而，进入今年以后，政府认为大型保险公司和房地产公司的海外投资“非理性”，转而进行监管。在实施海外投资时，需要把人民币兑换成美元、欧元、日元等，这是导致人民币贬值的主要原因。
中国人民银行在5月也改变了每天早上公布的中间价的计算方法。有关详情并不清楚，但据认为采取了不使人民币大幅贬值的机制，这成为支撑人民币升值的一个因素。
【《曰本经济新闻》8月11日报道】题：中国为对抗
人民币下跌压力政策频出
中国下调人民币市场汇价至今已有两年。以此为开端，人民币贬值和资本流出势头加速，政府被迫实施货币保卫战。中国政府于5月改变了对人民币市场汇价的确定规则，人民币汇率终于开始走稳。
市场人士认为，目前人民币升值主要有3个原因。首先，相对于欧元、日元等其他货币、美元不断贬值。由于朝鲜局势紧张，被视为“安全货币”的曰元也多被买入。受美元以外的外币升值势头带动，人民币也出现升值。还有看法认为，外国企业向本国的分红汇款告一段落。不过，最大的原因是，中国政府不断地实施资本管制和本币保卫政策。
2015年8月11日下调人民币市场汇价之后，人民币贬值势头难以阻挡，中国人民银行断断续续地加强了监管措施。比如要求企业提出购汇计划，规定对大型海外并购项目进行事前审查等等。中国对人民币贬值不断进行干预，向市场传递不希望人民币贬值的意图。
即便如此，人民币贬值仍超过预想，中国政府最后采取的办法是改变设定市场汇价的方式。不仅控制市场汇价的波动，还引入了使人民币较难走低的机制。有人强烈批评说这是向管制货币的倒退，但中国暂时搁置了使人民币成为国际货币的目标，而优先考虑市场稳定。
目前虽然人民币在升值，中国政府并没有放松对人民币的保卫，尤其还加强了对海外人民币的监控。中国国家外汇管理局从9月开始，对于境内银行卡在境外刷卡取现或购物超过1000元人民币的情况，就会采集消费交易信息。
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