新加坡史上首个：”退休新村“开幕啦！

新加坡历史上第一个退休新村今天正式开幕，这个概念新颖的项目，是新加坡政府为了应对老龄化时代而苦心策划并推出的。
这个共11层楼高的综合项目，除了有医疗中心、老人活动中心，也有广场和商店以及顶楼社区花园。项目共有两栋住屋大楼，共100多个单位，分为36和45平方米两种不同面积。目前99%的单位已被选购，将近一半是在长者优先计划下申购。
多年来，新加坡市区重建局拨出土地，鼓励业界开发“退休新村”，但反响平平。新加坡政府一看苗头不对，决定由政府出面兴建，设立样板，以鼓励更多业着跟进开发。这也是为什么这个拥有高标准老人公寓的物业，是由新加坡建屋局开发的原因了。
小编今天来到了海军部地铁站旁，参观了这个熙熙攘攘的名为“海军部村庄”的“退休新村”，小编为这个新颖的概念拍案叫绝，简直就是流连忘返了。
退休新村的一楼除了正在装修的星巴克咖啡店、亚坤咖啡店外，一个硕大的活动广场，专门为老年人在这里举办各种活动而设计。同时，一楼的药房除了为三楼四楼的专科诊所配药外，也提供各种适合老人的用品如轮椅等。
三楼和四楼则是各类专科诊所和日间手术中心。例如，其中的糖尿病中心正是政府近年来要面对的问题。糖尿病已经被列为新加坡三大要卓众对付的强敌之一。
此外，诊所也针对老年人的特点，开设各种五官科专科诊所，以及日间手术服务。
二楼就厉害了，这是一个设立43个美食摊位的美食中心。美食中心部分已经开档。美食中心共有900个座位。
这个美食中心包括了几乎新加坡本地所有的菜肴，无论是潮州粥还是娘惹菜肴，不一而足。尤其难能可贵的是，每个摊档都提供两种价格在2.80新元以下的美食。同时，提供美食中，50%以上须符合新加坡保健促进局提出的健康美食的标准，例如低胆固醇和少油炸等食物。
当局还在这个退休新村中设立了幼托园，共提供200个幼儿入托。
为什么要在退休新村设立幼托服务？这正是这个退休新村独具匠心的地方。
新加坡基础建设统筹部长许文远解释说，这里会有很多老人居住，年轻家长将孩子入托在这里，也在这里购物享用美食，这样一家老小有更多机会在一起。父母下班也不必急匆匆赶来接孩子，祖父母们已经为你们接好了孩子，他们祖孙还能享用更多的快乐时光。
所以，在这个退休新村的六楼，还设有大面积的儿童乐园，乐园旁布满木椅，显然是让老人在这里边读报聊天，边照看孩子。
这个退休新村还有一个亮点就是屋顶设立了社区种植园，鼓励老人们走出公寓，在屋顶种植花卉甚至蔬果。小编发现，这个种植园已经颇具规模，所有的植物都有一个小牌子，介绍植物的种类和特点，显然是要鼓励老人前来种植。
另外，为了照顾老人的起居生活，老人公寓内部设置了各种符合老人需求的器具，例如没有明火的电磁炉，以及伸缩式晾衣架等设施。
据了解，退休新村在美国和澳大利亚方兴未艾，在新加坡这是第一个。
最重要是，许文远说，海军部村庄的设计就是要协助老人避免孤独、健康不佳、忧郁和被忽视，鼓励不同代际的家人更多互动，以及积极活跃的退休生活。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost