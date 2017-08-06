已损失21亿元！乐天第二轮紧急注资 称坚决不撤出中国

乐天集团将为因萨德问题在中国陷入经营困难的乐天玛特进行第二轮紧急注资。和上次不同，此次乐天将在中国当地筹钱，用作乐天玛特的运营资金。
据韩国《亚洲经济》报道，来自乐天集团28日的消息称，香港乐天购物控股公司将于30日下午决定筹资规模和时间。今年3月，韩国乐天购物为乐天玛特中国卖场注资3600亿韩元（约合人民币21亿元）用于运营，目前已全部用尽。
报道称，截至7月底，乐天玛特在中国的112家卖场中，仍有74家卖场被勒令停业，13家卖场临时休业。乐天玛特除了要支付卖场租金外，还要每月为停业卖场的中国职员支付正常工资的70-80%。
乐天集团表示，截至目前，乐天玛特在中国已损失5000亿韩元（约合人民币29亿元），如果停业状态持续到年底，那么损失金额将达1万亿韩元（约合人民币59亿元）。乐天一位相关人士表示：“进行第2轮注资后，乐天玛特在中国应该可以坚持到年底，希望今年底或明年初能够有卖场恢复营业。”
但有意见认为，“萨德”问题暂时没有缓解的迹象，乐天的损失或将会越来越大，甚至会撤出中国市场。对此，乐天的相关人士说：“如果现在这样的情况持续，我们可能会对项目投资进行一些调整，但绝对没有撤出中国的计划。乐天集团有20多家子公司进军了中国市场，如果乐天玛特撤出中国的话，其它子公司也会很危险，哪怕只是为了保住乐天的品牌价值，我们暂时也会通过注资的方式支撑乐天玛特的。”
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