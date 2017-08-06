海外驻军已成美国战略负担

美国《外交》双月刊网站7月25日发表美国凯托学会对外政策研究副主管约翰·格拉泽的文章《反对美国海外军事基地的理由》称，部署在前沿的部队对美国领导人而言是一种诱惑：即使在不关系到美国核心利益的情况下，由于这些部队的存在，也使实施干预看起来更为合理。
文章称，美国今天拥有的复杂且耗资巨大的海外军事基地网是一个半世纪以前作为军舰的加煤港出现的，但现代化的监视和瞄准技术已经使这些基地变得岌岌可危。军事基地的存在可能使争端军事化，令本来比较驯服的对手产生敌意；还可能促使盟国冒其本可避免的风险，加剧不稳定，使美国卷入边缘地带的冲突。
海外基地威慑价值被夸大
文章称，由于国际形势的改变，而且由于技术创新既缩短了部队调动时间又使屯兵更容易沦为打击目标，因此应该重新审视海外基地的战略和作战效用。在海外维持基地的三个主要战略理由——阻止对手、让盟国放心以及使美军获得迅速应变的能力——已经不足以证明和平时期在国外保持长期驻军的合理性。
海外军事基地的威慑价值经常被夸大。首先，这种价值很难被证明。由于成功指的是对手没有采取己方不希望采取的行动，所以要想判断某件事为何没有发生是很难的，究竟是因为威慑力量，还是因为对手压根儿就不打算发动攻击，抑或出于某种其他原因。
文章称，有时，威慑可能会适得其反。在靠近对手的地方设置军事基地，可能令其产生恐惧，因而采取对抗行动。俄罗斯2008年对格鲁吉亚和2014年对乌克兰采取的行动被归咎于缺乏威慑，或美国信誉的下降，但更大的原因却是莫斯科的不安全感，因为美国领导的西方经济和军事体系扩张到前苏联加盟共和国乃至俄罗斯边界地区。冷战结束后北约的扩张是莫斯科深感焦虑和仍旧不满的根源。
文章称，支持美军依靠此类基地无限期驻扎在海外的主要论据之一就是，一旦爆发需要美军的危机，征得东道国政府准许出兵的工作非常困难且耗时。这种担忧被夸大了。首先，能否把基地用于执行新任务始终须经东道国政府许可。设立基地的协议通常规定，美国在采取任何非例行行动之前，都必须与东道国政府协商。但更重要的是，美国历来都没有在战时确保基地的准入权方面遇到麻烦。
美要鼓励盟国承担更多
文章称，提倡保持前沿部署态势的人们认为，二战结束以来，美国的海外驻军一直是维护世界和平的推动力。这一结论是威慑保障论背后逻辑的要旨。但是，对于自1945年以来一直没有爆发大国战争的原因却存在着其他貌似合理的解释。
虽然贸易和经济的相互依存并不总能避免潜在交战方之间的冲突，但有确凿的证据表明，这两个因素确实会降低战争的可能性。在许多情况下，现代常规军队的破坏力也使战争的代价令人不敢问津。世界上多数大国都拥有核武器的事实可能也是国际冲突减少的一大因素。
文章称，美军的前沿部署态势应该反映出美国的真正国防利益。安全的处境和相对和平的国际局势理应使美国退出海外军事基地网。美国不应该捍卫其他国家的安全，或企图稳定全世界冲突地区的局势，而应该鼓励盟国承担起本国的防务负担，并摆脱区域争端的困扰，以免卷入与切身利益不相干的冲突。
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