英媒称，一项研究表明，孤独比肥胖更致命，应被视作对公众健康的严重威胁。
据英国《每日电讯报》网站8月6日报道，美国研究人员审视了218项有关社交隔绝和孤独对健康有何影响的研究，这些研究覆盖近400万人。
他们发现，和拥有良好社会关系的人相比，孤独的人早死风险要高50%。相比之下，肥胖把死于70岁以前的几率提高了约30%。
研究报告的第一作者、犹他州杨伯翰大学物理学教授朱莉安娜·霍尔特-伦斯塔德博士说，人们应该从社会和经济层面为退休早作准备，因为对很多人来说工作场所就是交友的最大来源。
她说：“人们普遍认为，与他人沟通交往是幸福和生存的基本需要。然而，经常处于隔绝状态的人越来越多。”
据“结束孤独运动”组织称，约17%的老年人每周看望朋友、家人和邻居的次数不到一次，甚至每10个人中就有一人一整月都不去看望家人。
报道称，这个慈善机构最近开展的调查显示，有五分之二的老年人主要与电视为伴。
英国国家统计局最近公布的数字显示，英国是欧洲的“孤独之都”，和欧盟其他地区相比，英国居民整体上都不太可能认识他们的邻居或者拥有关系密切的朋友。
去年，地方政府协会说，孤独应被看作“重大的健康问题”。英国慈善机构“老年英国”组织称，孤独摧残了100多万老年人的生命。
“结束孤独运动”的负责人劳拉·阿尔科克-弗格森认为：“我们呼吁从国家层面制定一项战略以应对孤独和社交隔绝问题，从而帮助结束这场日益严重的危机。”
她还说，研究人员认为，应该优先考虑学龄儿童的社交技能培训，同时鼓励医生在体检中纳入社交关系。
报道称，市政部门也应确保有足够的社交空间供人们聚会和交流，例如娱乐中心和社区花园。
霍尔特-伦斯塔德博士补充道：“有确凿证据表明，社交隔绝和孤独问题大大增加了过早死亡的风险，其严重性超过许多主要健康指标。”
她还说：“随着人口老龄化的加剧，这个问题对公众健康的影响只会越来越大。事实上，现在全世界许多国家都提出我们正在面临一场‘孤独传染病’。”
约克大学最近开展的一项研究发现，孤独的人患中风或心脏病的可能性比其他人高出大约30%，这也是英国民众两大死因。
报道称，造成这一现象的原因至今不明。一些研究学者认为原因只在于独处者生病的时候少有人关注或鼓励他们注意身体。
然而，去年哈佛大学发现没有朋友的人的凝血蛋白水平会升高，这种蛋白可能引发心脏病和中风。
现在人们知道，社交隔绝触发“战斗或者逃跑”应激信号，该信号造成纤维蛋白原水平增高，以应对可能的受伤和失血。但是，纤维蛋白原过多会提高血压和造成血管脂肪沉淀，进而危害健康。
报道称，这项新研究发表于美国心理学工作者协会年会。
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