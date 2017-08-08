日韩外长首晤聚焦“慰安妇”问题

外媒称，日本外务大臣河野太郎和韩国外长康京和在8月7日进行两人的首次会谈，重点放在首尔是否要求重新谈判有关“慰安妇”问题的双边协议。
据共同社8月7日报道，作为韩国第一位女外长的康京和一直迫切希望重新考虑2015年的这项协议。根据该协议，两国同意韩国妇女被迫在日本战时军中妓院工作的问题得到了“最终并且不可逆转的解决”。
报道称，河野太郎的父亲河野洋平是日本前外相，他因在1993年担任内阁官房长官时就“慰安妇”问题发表了标志性的道歉而闻名。“慰安妇”问题一直是这两个亚洲国家之间存在长期外交争执的原因。
一些韩国媒体曾报道，被外界认为亲韩国的河野太郎可能倾向于重新谈判这项于2015年12月签署的协议。但是上周成为日本外务大臣的河野已经排除了重新讨论该协议的可能性，称东京将要求首尔“坚定地执行”这一协议。
河野的前任岸田文雄与康京和6月份就该协议进行电话会谈时曾发生争执。康京和是在同一个月就职的。
另据韩联社8月7日报道，韩国外交部表示，韩国外交部长官康京和与日本外相河野太郎当日在马尼拉举行双边会晤。
康京和说，韩日虽存在一些难题，但韩方希望两国通过积极沟通和交流，凝聚智慧，妥善解决相关问题。
河野太郎表示，韩国是日本最重要的邻国，两国共享战略利益，希望能在广泛领域开展合作，构建面向新时代的日韩关系。
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