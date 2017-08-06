香港整顿股市环境再提速

“老千股”及“细价股”引发香港股市波动的问题，被广泛关注，并对香港国际金融中心的声誉造成不良影响。香港相关监管机构正在加速整顿这一乱象，旨在维护股市良好秩序，增强市场流动性和吸引力。
市场俗称的“老千股”，通常是指大股东不以经营其上市公司业务来盈利，反而使用配股、供股与合股等融资手法图利，损害小股东利益。“细价股”则是指一些成交量薄弱、公众持股量小、股权高度集中的股票，其常常涉及与不同公司及经纪行之间的多重关系，也容易搅浑中小盘的正常表现。虽然这些股票只占很低比例，但损害了投资者利益，引发广泛关注，对香港市场声誉造成不良影响。
香港股市监管机构已多次释放信号并采取措施打击违规行为。6月末，诸多细价股大幅下跌；今年起始至7月中，证监会直接反对了一宗创业板上市申请、对3宗上市申请表达了反对意向，并暂停7只股票的交易。市场人士普遍认为，这一系列市场“扫除”行动，是特区政府整顿股票市场、加强监管的体现，应该还会继续。
财政司司长陈茂波日前强调，香港特区政府支持各监管机构打击市场违规行为。他表示，香港市场必须保持上佳的素质，才能使其他地区的投资者继续有信心投资，以及吸引更多有素质、有规模的企业来港上市，从而吸引更多资金，形成良性循环，建立健康蓬勃的市场环境，并且更有效地发挥连接内地及环球金融市场的枢纽作用。
证监会主席唐家成表示，证监会将更有效和更快速地运用证监权力来处理市场违规问题，进行实时监管和采取主题式检视手法，及早介入有严重影响的行为，“希望在未来5至10年时间，令市场不再提及‘老千股’”。
目前证监会已采取全新的前置式、更具有透明度和更直接的监管方针，发挥适度把关功能。例如，证监会如认为某股份上市并不符合投资大众的利益或公众利益，可反对该股份上市；证监会也有权为维护投资者的利益而暂停某股票的交易。
港交所行政总裁李小加亦表示，“港交所对违规行为将见招拆招、绝不手软。”
据悉，香港交易所已经作出提议，对包括创业板在内的上市架构进行改革，包括提高最低市值要求；延长控股股东上市后禁售期；严管上市公司供股、合股、配股等高度摊薄效应的集资活动；加快长期停牌公司除牌程序等，旨在引导市场秩序的健康发展。
7月底以来，又有3只股票被勒令退市，其中一只还是首例被要求除牌的主板股份，原因均是企业业务不足以维持上市。
凯源资本董事总经理陆修泉认为，目前监管机构的行动显示出更加激进的立场。耀才证券行政总裁许绎彬谈到，监管执法力度和效率的提高将为港股打造更加健康的生态环境。
公开、透明、有序和可信赖的市场环境不仅会带动“一手市场”的发展，也有助于激活“二手市场”，可以良性循环地实现香港IPO集资额及每日成交额共同提升，打造高流动性的市场环境。
当前，香港与内地已先后成功推出“沪港通”“深港通”的互联互通机制，这不仅拓展了香港国际金融中心的功能和发展空间，也推动了内地完善股市市场化改革。在整顿香港股市秩序的进程中，双方也采取了双赢的联手举措。根据中国证监会通报，仅今年上半年，双边执法协助请求即达到近60件，中国证监会与香港证监会正在结合两地市场互联互通的情况，形成跨境监管合力。
李小加谈到，在内地和香港股票市场互联互通的时代，港交所将会收紧上市要求，让造壳行为成为不可能。
陈茂波也一再强调：“有需要的时候，政府会毫不犹豫地采取合适的措施。”
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