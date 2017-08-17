新媒体时代军事心理战有何潜力

英国广播公司近期解密的一份文件显示，英军曾在1982年马岛（英国称福克兰群岛）海战中发起一场鲜为人知的心理战，目的是扰乱阿根廷军队的军心。文件显示，英军通过散发传单、播放广播等方式，试图让阿根廷士兵确信他们终将战败，还不如早早缴械投降。
这份文件的解密，让军事心理战再次成为业界关注的焦点。分析人士认为，在新媒体时代，心理战作为战争的一种重要模式，将发挥出越来越大的作用，展现出更加神奇的效果。
对于中国人而言，最为熟知的心理战当属楚汉相争时垓下之战的“四面楚歌”。而第二次世界大战时期，美军也曾向饥肠辘辘的日军投放沙丁鱼罐头和劝降传单，以瓦解其意志。这意味着，在心理战中，一点口粮、一打传单，或是一段广播、几首歌曲，都可能匹敌千军万马，起到“四两拨千斤”的作用，甚至决定战局胜败。
这也便是为何心理战被称为“战争之外的战争，战争之上的战争”。
国防科技大学国际关系学院外军研究中心副主任方晓志给心理战下了定义：“从目的上看，心理战主要是通过宣传、恐吓、威慑、欺骗、诱惑、诡诈、怀柔以及收买等手段，从精神上瓦解敌方国家和军队，摧毁其作战意志，从而实现不战而胜或战而胜之的目的。”
而随着科技的进步，心理战正在被不断赋予新的形式、方法和内容。各国除了研究心理战理论、研制心理战技术器材外，还在积极发展专门的心理战部队。
方晓志介绍说，目前美国的心理战部队包括一个现役的心理战大队和3个后备役心理战大队，装备有包括EA-6B电子战飞机在内的一批先进设备。为了适应未来战场的需要，美军还努力研究，试图将语言模拟技术、虚拟现实技术、激光技术、现代仿声仿形技术和隐形技术引入心理战实战，以提高心理战的作战效果。
随着网络平台技术的不断发展，“推特”、“优兔”、“脸谱”等新媒体平台本着无国界、覆盖广、传播快的特点，成为现代战争中的“利器”。甚至于，作战方可以移花接木、张冠李戴，炮制出无中生有的照片或图像，制造假新闻，从而起到蒙蔽对手、瓦解敌人意志的作用。
2012年11月，以色列对加沙地带发动代号为“防务之柱”的军事行动，同时开设了“防务之柱行动”、“以色列在燃烧”等“推特”账号，实时更新战况。而哈马斯也不甘示弱地开设了“加沙受攻击”、“这就是加沙”等账号，发布加沙受袭的惨状，争取国际社会同情。而在开战第一天，以军就在社交媒体上发布了哈马斯高级军事领导人贾巴里被炸身亡的消息，并转发给哈马斯，以期达到震慑对方的效果。
也正是因为此，在新媒体时代，可以发动心理战的网军成为各国积极打造的一支重要作战力量。德国联邦国防军今年成立了网络信息空间指挥部，着手组建负责网络安全的独立军种；与此同时，英军成立了号称“‘脸谱’部队”的网络战特种部队第77旅，编制为1500人。
分析人士认为，从未来发展来看，随着心理战的运用范围趋向多元化和手段趋向多样化，已经使得现代战争的作战理论、作战样式和作战形态发生了重大变化。
方晓志指出，新媒体技术的不断发展，必将为心理战的实施提供更先进、更快捷、更有效的物质技术手段，同时也将使心理战的渗透性、时效性和震撼性远超历史任何时期，进入到一个全新的发展阶段。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost