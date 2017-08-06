美欲借由东盟制定亚洲规则

美国《外交政策》双月刊网站8月9日发表尼娜·哈奇吉安的文章《东盟在危机时代的黄金时刻》称，在东盟成立后的头50年中，它实现了两个重要目标：维持十个差异巨大的东南亚国家（文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南）之间的和平，并将它们纳入一个几乎免关税的区域。然而，只有在特朗普政府确定美国对亚洲的更广泛战略时，它才能令美国在最大程度上受益于它与东盟的关系。
文章称，近年来，美国增加了与东盟的外交，例如，奥巴马总统2010年在雅加达设立了驻东盟使团，并于2016年在加利福尼亚州的“阳光之乡”研修园为十位东盟领导人主办了在美国国土上的首次峰会。
特朗普团队继续进行这种接触，并且在保持与东盟的礼节方面基本上做得不错。如果特朗普能作出表示，称自己会出席11月份的峰会，这对东盟来说非常重要，而他确实这样做了。
东盟在地区扮演关键角色
文章称，这项投入非常明智，因为与东盟的关系对美国有益。由十个作出非暴力承诺并协商一致行动的小国组成的联盟能为一个有多个大国对手存在的地区提供稳定。东盟永远不会成为像中国、日本、印度或俄罗斯那样的巨头。但东盟在传统力量意义上的弱势使得它能够扮演一种无可替代的关键角色。
文章称，只有东盟能将所有大国召集在一起，参加每年一度的东亚峰会。美国总统、国务卿、国防部长和其他官员都会出席这些有18个国家参加的会议，这些会议已经成为介绍美国的优先任务和政策、提出美国的独特见解、就重要的共同安全威胁形成共识的关键平台。不管我们下一步要采取什么行动，美国都需要得到其他亚洲国家的支持。
从经济角度来说，东盟带来了50万个美国就业岗位，它们遍布50个州中的每一个，并且它有潜力带来更多就业岗位。在6.3亿东盟公民中，中产阶级群体正在迅速壮大。虽然东盟各国的经济发展状况大不相同，但它的平均经济增长率超过5%。根据雄心勃勃的《东盟经济共同体蓝图》，东盟计划进一步实行一体化，提供与世界其他地区的贸易解体形成对比的为数不多的例子之一。
美将挖掘与东盟合作潜力
文章称，东盟还帮忙协调十个成员国的努力，以对抗共同面对的跨国威胁。它可以做得更多，尤其是在反恐方面，但在人口贩卖方面，东盟采取了一项具有约束力的高标准公约，该公约目前在十个成员国的国内法律体系中都得到反映。美国可以寄希望于东盟对该地区宝贵海洋生态系统所面临的严重破坏也采取类似的办法。
文章称，如果在亚洲对美国何等重要以及华盛顿在亚洲有哪些计划方面没有明晰的政策，与东盟合作的潜力将十分有限。同很多亚洲官员一样，很多东盟官员对于特朗普政府拒绝接受跨太平洋伙伴关系协定（TPP）感到非常失望。在亚洲，经济倡议是战略意图的最佳衡量标准，中国有很多倡议：区域全面经济伙伴关系、亚洲基础设施投资银行、“一带一路”倡议等等。如果没有TPP，美国需要另外一项战略经济愿景或计划，为该地区提供高质量经济选项，并令美国工人受益。其中一个选项是加强美国-东盟联通计划，美国的整个跨部门机制已经在该框架下运行。
就东盟来说，它应该对公众更加透明，让公众知道东亚峰会和其他会议上到底发生了什么，并努力实现它为“东盟共同体”所设定的众多远大目标，例如加强法治、打击腐败、赋予妇女更大权利、促进创新、保护自然资源和提高宽容度。
文章称，如果东盟能够充分发挥自身潜力，那么在为21世纪的亚洲制定规则方面，它将能拥有很大影响力。如果美国回归作为亚洲领袖的传统角色，它将能就这项重要工程与东盟携手合作。
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