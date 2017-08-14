无人机改变内地人生活：不仅能查污染还能送快递

港媒称，东莞是世界最大的制造中心之一，拥有数万家工厂，制造从鞋到智能手机等各种产品，所有这些工厂都挤在一个相当于香港大小的地区里，约200名环保监督员监管这些工厂的排放情况。
据香港《南华早报》网站8月12日报道，在广东省东莞市的一个小工业区内，广东航公司的一架无人机在距地面150米的空中收集数据，这架无人机装有能够检测出8种空气污染物的传感器，此前一名居民向环保部门报告称闻到了难闻的气味。在盘旋了约20分钟后，无人机向飞行员的手持设备传送了收集到的信息，显示屏上是有不同颜色标记的电子地图。地图上一系列红点表示可挥发有机化合物浓度最高的区域，环保监督员研究地图后很快就发现了污染源——一家遮盖住烟囱的塑料工厂。
慧航无人机科技有限公司的产品经理方佳伟（音）说：“在无人机的帮助下，所有居民都能拿起手机，在几小时内就阻止污染。”慧航公司为东莞市政府提供无人机服务。
东莞环保局表示，作为环境治理行动的一部分，他们引入了无人机，这帮助东莞确认并处罚了排放污染的工厂，并减少了东莞雾霾污染的天数，从2015年的104天减少到去年的12天。
随着空气质量好转，东莞成为内地空气质量最好的城市之一。东莞的PM2.5年平均浓度是每立方米35微克，接近巴黎市中心的水平。
报道称，无人机不仅被用来检测污染，还能够减少排放。它们正在转变有数千年历史的中国烟花传统，大家都知道烟花会带来空气和噪音污染。
在好莱坞大片《变形金刚5：最后的骑士》6月于广东举行的全球首映礼上，内地无人机公司亿航使用100架无人机进行了“烟花”表演，无人机在天空中飞行着组成图案，包括电影主角擎天柱的图案。
报道称，无人机改变内地生活方式的领域不仅是环保，无人机还被用来递送包裹、发现作弊，甚至是评估发生灾难地区的情况，而一般人很难到达灾区。
无人机的另一个重要应用领域是农业。刘军（音）是黑龙江省哈尔滨市延寿县东安村的一名农民，他说今年夏天几乎所有农田都能听到无人机的声音。
刘军说：“去年可不这样，突然一下到处都是无人机。无人机都在做脏活累活，比如喷洒防病防虫的农药。无人机（在农业领域）一夜之间就改变了农民对新科技的怀疑，现在我们村几乎所有农户都购买或者租了无人机。”
刘军说：“无人机拯救了我们。”他帮助建立了东安的“无人机大队”，这个村20多名年轻人今年正在接受训练成为职业无人机飞手。他说，去年接受训练的年轻人只有一个。
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