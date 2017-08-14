中国追捕“灰犀牛”遏金融风险

法媒称，在中国，“灰犀牛”成了追捕对象：中国政府的监管机构正向大型私营企业集团施压，因为担心后者不断增加的债务达到危险水平。
法新社8月13日报道，“灰犀牛”这个概念是由一名美国政策分析师提出的。与无法预料的“黑天鹅”不同，“灰犀牛”指的是长期可见、但会突然爆发并造成重大破坏的威胁。
在中国，“灰犀牛”特指一些大企业。它们是中国私营企业中的佼佼者，但现在被视为对金融稳定构成了威胁。这些企业在境外广泛开展了收购活动。根据迪罗基公司提供的数据，自2013年以来，这些企业共斥资833亿美元进行海外并购。
长期以来中国一直鼓励这样的境外收购活动，但近来情况有所变化。今年6月，有消息显示监管机构正在调查相关机构向这些公司发放有潜在风险的贷款的情况。
北京大学经济学教授克里斯托弗·鲍尔丁表示：“这完全是可预测的，债务水平增长得太快了。我们预计这样的问题会出现，即便我们不知道具体哪些公司会出问题。”
鲍尔丁还说，这些投资“对货币施加了很大的压力”，即便举债规模仍难以评估。
其他分析师也认为，这种政策上的变化可以归因于货币走势。
美奇金投资咨询公司的负责人杨思安表示：“政府鼓励境外投资时，人民币正在升值。现在人民币面临贬值压力，情况不一样了。”
去年底，北京对“非理性”的海外收购——特别是体育、娱乐和房地产业的收购活动——发出警告。
整个私营部门都受到了冲击。唯一获准继续进行海外投资的公司是“支撑实体经济”或与新技术相关的公司。
相应的，2017年上半年，中国非金融部门的海外投资暴跌46%。
ACAPITAL公司创始人安德烈·勒塞克鲁格-彼得里表示，这将是一个长期的转折，一大原因是，几乎没有公司通过创造协同效应来展现自己能有效管理这些境外收购的资产。
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