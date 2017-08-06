澳专家解析越南的南海战略：积极增强军备 拉拢域外国家

澳大利亚东亚论坛网站7月28日发表新南威尔士大学澳大利亚国防学院荣退教授卡莱尔·塞耶的文章《越南的南中国海战略》称，2016年7月12日，一家仲裁庭对菲律宾就南沙群岛海上争端诉中国一案作出裁决。法官几乎一致判定菲律宾的几乎所有诉求成立。
如果中国和菲律宾遵守这一裁决，那么越南原本会成为一个主要的受益者。但是，越南选择不强行使用它从仲裁庭裁决中获得的法律杠杆。相反，它和其他东盟成员国一样，避免提及这一裁决，而倾向于“法律与外交程序”。越南完全清楚，任何提及这一裁决的做法都将激起中国的外交怒火。
但是，越南并没有完全保持沉默。它目前正在通过4种战略来捍卫它在南中国海的主权要求。
第一，越南正在谋求与中国开展“合作与斗争”的战略。这就要求采取行动加强它对南中国海的主权声索，比如加强它的海军和空军建设，并为它们提供装备，以对中国构成一种可信的军事威慑。
比如在2016年，越南扩建了南沙群岛上的飞机跑道，以增强它的海上侦察能力。更重要的是，有报道说越南在该群岛的若干地点部署了用于发射以色列制造的增程火箭弹的发射架。而根据中国消息人士的说法，越南特种部队的蛙人在中国人工岛附近水域加强了活动。
越南还加强了在南中国海与美国、西班牙以及印度石油公司合作开展的石油勘探活动。
第二，越南在工作组层面和高官层面以及高层双边会谈中与中国就南中国海问题进行接触。与此同时，越南还更加直截了当地进行外交抗议和发表声明批评中国在南中国海所采取的行动。
第三，越南一直在东盟积极设法构建联合阵线，以便在南中国海的海上争端中对抗中国。但是，东盟的“全体一致原则”导致所发表声明的力度减弱。比如，在东盟于2017年4月在马尼拉召开的一次峰会上，主席声明中的南中国海内容从8段压缩到了2段。这份声明说“我们注意到了一些领导人就该区域近来的事态进展表达的担忧”，而没有像前一年那样使用“严重关切”的字眼。
第四，越南领导人从日本、印度和美国那里争取到了关于南中国海问题的支持声明。这些声明无一例外地支持航行自由和飞越自由以及其他合法利用该海域的行为，并支持和平解决这些争端、而不威胁使用或实际使用武力以及胁迫手段，并且尊重国际法，包括完全尊重外交和法律程序。
在更近的时间，美国总统唐纳德·特朗普和越南总理阮春福于5月31日在白宫举行会晤后，发表联合声明“呼吁所有相关方在有关这些争端的任何决议中真诚地履行他们的国际法律义务”。他们突出强调，各方应避免采取将导致紧张局势升级的行动，包括对争端中的岛礁进行军事化建设。
中国和越南不大可能立即开战。双方都在通过双边或多边渠道争取外交解决，包括借助东盟成员国与中国之间就南中国海行为准则展开的探讨。如果得到实施和尊重，那么这一行为准则可能会弱化中国和越南在南中国海问题上的一些摩擦点，而这是仲裁庭的裁决所没能做到的。
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