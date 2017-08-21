美智库：解放军正成为一支世界级军队

美媒称，前不久，为庆祝中国人民解放军建军90周年，中国在内蒙古朱日和训练基地举行了阅兵和军事演习。此次展示彰显了中国不断增强的军事力量，尤其是包括先进导弹和飞机在内的新装备和武器平台，同时它也提供了有关中国人民解放军作战方式的重要线索，并且第一次在阅兵期间演示了一次实际军事行动。因此，中国人民解放军的建军节庆祝活动反映了它在成为一支“世界级军队”的道路上取得的进展，同时也反映出中国的自信。
据美国詹姆斯敦基金会网站8月17日报道称，在阅兵结束后不久，中国领导人宣布，中国人民解放军已经“发展成为基本实现机械化、加快迈向信息化的强大军队”。
报道称，一直以来，中国人民解放军阅兵往往是经过精心安排的展示。
正在进行的军队改革是2015年宣布的，将一直持续到2020年。本次阅兵在一个训练基地进行，由此可见中国军队更加致力于做好战斗准备。此外，人民解放军阅兵是展示大量新装备的机会，与被取代的老装备相比，这些新装备拥有更强大的潜在能力，凸显了军队现代化。
一体化作战 这次阅兵本身围绕着对中国人民解放军“作战群”和其他支援群的展示。在现代作战中，人民解放军谋求在联合“体系作战”中整合各个群的力量。每个群包括一系列方队或梯队，它们由来自一个或多个军种或人民武装警察部队的单位组成。
陆军航空兵历史性的第一次 这次阅兵对中国人民解放军陆军航空兵来说是具有历史意义的一刻：人民解放军第一次以作战阵形接受检阅，这是一支陆军空降突击部队“首次公开亮相”。
信息作战群得到展示 值得注意的是，这次阅兵还展示了信息作战群，这是一个战时联合部队概念，将把负责网络、电子和心理战的各种不同要素整合为一个战略、战役和战术层面的作战指挥部。
中国的战略威慑接受检阅 战略打击群展示了中国人民解放军火箭军的威力，它被认为是中国战略威慑的“核心力量”。人民解放军建军90周年成为了一次展示并公开人民解放军一些最先进导弹的机会。
阅兵场附近的实训 因为这次朱日和阅兵正值大部队训练季，几个单位利用这次机会进行了比阅兵场上的展示更具真实性的训练。在阅兵式之前，112机步师和参加阅兵的陆军航空兵部队进行了实弹野外训练，模拟了一次与地面部队相配合的真实空袭。此外，阅兵之前还举行了一次针对模拟目标的弹道导弹和巡航导弹演习，这些目标据报道类似于美国的“萨德”导弹系统发射台和F-22隐形战斗机。
结论 到目前为止，大量媒体报道聚焦于这次阅兵的重要象征意义和政治意义。然而，这次阅兵表明这支军队仍在发展壮大，它设想成为一支现代化的先进军队，同时又承认自己的弱点。这次阅兵展示了中国人民解放军在提升联合作战能力方面所取得的重要进展，这种能力的提升依靠整合作战所必需的关键要素，而这些关键要素得到了信息、电子战、后勤和其他非作战单位的支持。空袭演示、战略支援部队对信息作战群各个组成部分的整合、对人民解放军最先进的新款导弹的突出展示，清楚表明了人民解放军不断增强的作战能力和不断演变的军队结构。
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