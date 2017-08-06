美报告称贸易战对中国影响更大

世界大企业联合会的报告称，从数据看，中美贸易战对美国经济似乎不是重大威胁，但它对两国的间接伤害将相当大。
一份针对跨国公司对中国市场敞口的新分析表明，若美国和中国爆发贸易战，直接影响将对中国更为不利。
世界大企业联合会(The Conference Board)基于出口数据撰写的这份报告显示，美国和其他主要发达国家的出口部门也不会受到中国经济放缓的太大影响。
这家总部位于纽约的企业游说团体发现，美国和欧盟对中国的出口附加值分别相当于各自国家经济产出的0.7%和1.6%。即便对中国邻国日本来说，该数据也只是2.1%。
相比之下，中国对美国的出口附加值几乎相当于其GDP的3%，这表明，如果与特朗普(Trump)政府爆发贸易冲突，中国受到的损失将更大。
报告作者之一、世界大企业联合会高级经济学家埃里克•伦德(Erik Lundh)表示：“从这些数据来看，美中贸易战对美国经济似乎不是重大威胁。”
然而，伦德警告称，如果全球两个最大经济体全面爆发贸易战，对两国的间接伤害将会相当大。
他说：“美中贸易战将会波及两国关系的其他重要方面，可能让美国感到相当痛苦。”他指出，美国消费者可能受到进口商品价格上涨的冲击。“美中贸易崩溃将通过通胀对消费者产生直接影响。”
世界大企业联合会在本周一发表的报告中拆解了传统的贸易数据，比如说，传统做法将在中国市场销售的加拿大拖拉机视为完全是加拿大对中国的出口产品，即便它的部分配件来自美国。世界大企业联合会的数据将加拿大拖拉机中的美国配件计算为美国对中国的出口。
同样，就那些在中国制造、最终在美国销售的iPhone来说，其中来自韩国和台湾的配件也被计算为韩国和台湾对美国的出口。
该报告发现，尽管就影响范围和程度来说，从中国汇率政策到出境旅游等中国因素对跨国公司的直接和间接影响在“上升”，但从贸易角度来说，“世界总的来说对中国的依赖度不高”。
明显的例外包括韩国以及澳大利亚等自然资源出口大国——韩国和澳大利亚对中国的出口附加值分别相当于本国年度经济产出的6.8%和4.4%。中国已经利用对韩国的经济影响力，来试图阻止美国在韩国部署反导武器系统。
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