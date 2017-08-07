日刊认为印度经济无法超越中国

日媒称，一直备受关注的亚洲大国印度正在发愁。印度从7月开始征收商品服务税，莫迪总理的改革实质上已经拉开帷幕，但完善基础设施和振兴工业的进程仍处于停滞状态。不仅与中国的差距越拉越大，后面还有东南亚和南亚新兴国家紧追不舍。
据日本《选择》月刊8月号文章，商品服务税是否会像国大党副主席拉胡尔·甘地所说“以闹剧收场”还需要时间的检验。但税制改革再次向世界暴露了印度经济的问题所在。国内生产成本居高不下，外资流入迟缓，工业基础尚未成形。
印度一直被称为“下一个大国”，这是因为其竞争对手中国正面临巨大的老龄化、少子化压力，而印度的人口结构正处于“即将进入黄金时代”的理想模式。
当然，养活劳动年龄人口的前提是需要有充足的就业岗位。2014年就任的莫迪总理以“印度制造”为口号，承诺将让脆弱的印度工业焕然一新。他提出的颇具野心的目标是，“到2022年，将工业在国内生产总值（GDP）中所占份额提高到25%（截至去年是16%），新增1亿个就业岗位”。
但是正如税制改革滞后一样，出台振兴工业和吸引外资的具体政策也颇费时间，一些在印度的美国外交人士认为，莫迪政府的目标已经“不可能完成”。
就在莫迪政府磨磨蹭蹭之际，世界经济版图已经发生剧烈变化。“下一个”迅猛发展的不是印度，而是东南亚和南亚各国。
最新统计数据显示，印度的工业产出今年5月仅增长1.7%，这与中国今年6月规模以上工业增加值同比增长7.6%相比差距很大。越南1月的增幅是7.1%，孟加拉国去年12月的增幅是7.4%，印度的亚洲邻国们呈现出一片快速增长之势。
即使从长期看，中国1990年到2017年的工业平均增长率为12.37%，而印度1994年到2017年的这一数据是6.61%，根本没办法竞争。
拿中国和印度作比较，总会提到这句话，“中国是世界工厂，印度是世界的后勤办公室”。相对于以制造业出口为重点的中国，印度擅长的是呼叫中心服务、信息技术（IT）和软件开发。“数字印度”是莫迪政府的另一个口号，印度在这方面也的确实力雄厚。除了拥有印孚瑟斯有限公司等世界知名的IT企业外，印度还涌现出微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉和谷歌首席执行官孙达尔·皮柴这样的业界顶尖人才。但IT部门的雇员人数，包括关联行业在内也才将近1000万。要想支撑13亿人口的就业，还是要靠大量生产和大量雇人的制造业。
工业的缺位让印度的品牌力量也难有增长。根据调查，全球排名靠前的工业产品无一来自印度品牌。
也有观点指出，莫迪政府和其周围的财阀、经济界人士对印度工业的疲弱负有重大责任。对印投资居首的是印度洋上的避税天堂毛里求斯，占到了全部投资的20%。原因在于印度财阀将公司利益置于国家利益之上，从而产生了这种规模巨大的迂回投资。
即便是在颇让印度人自豪的IT行业也出现了“摆脱印度”的征兆。在靠给全球IT行业做外包发展起来的班加罗尔，今年以来由于IT企业纷纷将基地迁至海外，据说有近10万人将失去工作。
进军印度的日本企业虽然在去年终于超过了1300家，但是与在中国的3.2万家根本没有可比性。在世界银行发布的营商环境排行榜上，印度只排在第130位。如果这一排名没有上升，那么将很难驳倒英国《经济学人》周刊称“莫迪总理的改革虚有其表”的批评言论。
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