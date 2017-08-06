世界经济论坛报告：中国成为全球移动支付领导者

台媒称，凭借庞大的人口数量以及简易低成本的二维码扫描方式，中国大陆的移动支付模式已成为全球参考对象。世界经济论坛日前发布的金融科技报告指出，在支付宝、微信支付拥有的庞大用户数量推动下，大陆已经成为全球移动支付的领导者。
据台湾中时电子报8月24日报道，大陆媒体称，苹果支付在全球约有1200万用户，但对比多达4.5亿的支付宝用户，前者纵然由世界最著名的科技公司开发，也相形见绌。
该报告作者、世界经济论坛金融业创新项目主管杰西·麦克沃特斯指出，改变支付方式的成本较低是中国大陆一改全球移动支付格局的关键因素。在大陆，消费者信用卡的持卡率较低，使得移动支付得以直接占据市场，成为支付的主流模式。相较之下，西方消费者则对于从刷卡转向扫描二维码支付的方式显得热情不足。
报道称，据了解，目前蚂蚁金服的支付宝、腾讯的微信支付在中国大陆移动支付市场各占半壁江山，较晚发展的后者虽凭借着微信的流量优势奋起直追，但蚂蚁金服透过更大规模的出海收购、战略投资合作等动作，正在改变国际移动支付市场。
台媒称，美国《华尔街日报》指出，目前大陆消费者已经可以在全球28个国家使用支付宝，微信支付也已在全球15个国家开通服务。
该报告也指出，在未来的金融生态系统中，大型科技公司将较传统金融服务机构有着更大的发展空间，甚至会逐步取代后者。
在中国大陆，传统银行已经陆续启动和科技公司的战略合作，着手未来金融系统布局。当中包括中国建设银行和阿里巴巴、蚂蚁金服合作；中国银行和腾讯合作；中国工商银行和京东合作；中国农业银行和百度合作等。
另据台湾《旺报》8月24日报道，大陆已成为全球移动支付领导者。近来众多报告都提出，大陆的移动支付与生活紧密相关，让金融科技产业发展蓬勃，全球四大会计师事务所之一安永的最新报告显示，目前全球平均金融科技采纳率为33%，但大陆则是全球平均数字的两倍多，以69%遥遥领先，扮演带动周边国家和地区发展金融科技的火车头角色。
所谓金融科技采纳率，指的是金融科技使用人口占数字科技使用人口的比率，根据《安永2017年金融科技采纳率指数》报告，在全球20个主要市场的金融消费群体中，平均金融科技采纳率为33%，较2015年的16%已增长一倍，而25岁到34岁的消费群体对金融科技的接受度最高。
报道称，在这20个市场中进行的调查发现，新兴市场对于金融科技的采纳率远高于发达国家，排名前五的市场分别为中国大陆的69%、印度的52%、英国的42%、巴西的40%，以及澳大利亚的37%。
美国刚好以33%的全球平均水准挤进前10名，这主要是因为发达国家对于传统金融服务的依赖性较高，还在转型中，但新兴市场则直接以此为新工具，拓展比较快。
特别是中国大陆以远高于世界水准的能量与速度，开始拉动周边国家和地区的金融科技发展，安永（中国）企业咨询有限公司中国金融服务科技和创新总监郑彬表示，“一带一路”倡议下经济与商务的发展，将对周边地区的金融科技与金融服务发展产生持续的推动。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost