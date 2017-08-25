美韩军演尚未结束 美朝心理战仍将持续

外媒称，官方媒体报道，朝鲜称“决不会容忍”正在进行的韩美联合军演，并警告英澳等其他国家不要加入这次军演，否则将有遭遇“悲惨下场”的危险。
在朝中社23日播发的声明中，朝鲜维护和平全国民族委员会的发言人说，华盛顿和首尔“必须字字句句地回味”朝鲜以往就此项军演发表的声明并“慎重行事，以免寒光耀眼的匕首插在他们的脖子上”。
报道称，这一最新声明是对美韩于21日开始的为期10天的“乙支自由卫士”军演的反应。这名发言人驳斥了美韩两国关于此项年度军演纯属防御性的说法，指责美军为部署在关岛的战略轰炸机装载了核炸弹，以及下令游弋于朝鲜半岛海域的核动力航母战斗群处于待命状态。
另据共同社8月23日报道，美韩联合军演尚未结束，双方的心理战仍在持续，不知能否真正缓和紧张。
特朗普22日发表演讲表示，“金正恩已开始对我们表达尊重。或许会发生积极的事情”。然而，金正恩下达指示要求增产导弹固体燃料发动机与弹头，犹如给美方的期待泼了一盆冷水。
美国卡内基国际和平基金会高级研究员詹姆斯·肖夫指出，“朝鲜能否在演习结束前对发射弹道导弹保持克制将受到考验”，但“从历史教训来看不得不表示怀疑”。
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