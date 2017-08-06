美国《国家利益》双月刊网站8月15日发表 亨里克·乔伊的文章《脱欧的英国和特朗普的美国：一种新型的特殊关系？》称，英国首相特雷莎·梅在2017年议会大选中未能为保守党赢得下院多数席位，这大幅削减了她执行本党宣言的能力。
文章称，在大西洋对岸，总统特朗普正面临自己的国内和国际问题。面对党内和国内的两极分化，特朗普和梅都要为实现他们的政治目标打一场上坡战。几十年来，英国和美国因他们希望创造的世界的共同愿景、共同的内外威胁和领导人之间的私人友情而形成了一种独特的关系。今天，在华盛顿和伦敦变化的气氛为这个长期的“特殊关系”打造了一个不同寻常的新篇章。
《大西洋宪章》和1941年后两国关系的变迁似乎都不能当作今天英美特殊关系的指导原则。特朗普总统和梅首相共同的世界观不同于他们前任的新自由主义政策，而更多关注保护国内就业和保护公众免受恐怖主义威胁。两位领导人都对21世纪的全球化持怀疑态度，而且他们希望通过实施反映民族主义者和民粹主义者利益的政策挑战这一趋势。
经济上而言，特朗普和梅已经开始采取这一政策：特朗普已经让美国退出跨太平洋伙伴关系协定，并重新谈判美国在北美自由贸易协定中的立场；而梅则在今年3月份启动了《里斯本条约》第50条。我们将极有可能看到从多边自由贸易协定普遍转向双边自由贸易协定的趋势。这将允许他们选择自己愿意与之自由贸易的国家，并在谈判贸易条款时享有更大的影响力。然而，两位领导人也许会发现保持这些政策是困难的。
文章称，梅在2017年大选后的地位受到削弱，加上与北爱尔兰民主统一党组成的联合政府，这两个因素也许会迫使其放弃最初寻求的“硬脱欧”。如果发生这件事，一个理想的回应是两国把英美自由贸易协定作为优先。这已经开始着手实施，两国领导人在不久前汉堡的二十国集团峰会上表达了极大的兴趣。这样的协议可能开启全世界与其他国家新的双边协议，重点在加拿大、澳大利亚和新西兰等英联邦国家以及拉美、亚洲和非洲富裕的发展中经济体。
文章称，共同的敌人和威胁令英国和美国几十年来走在一起。今天两国领导人认为全球恐怖主义是需要应对的重大威胁。特朗普和梅誓言为回应不久前针对英国的恐怖袭击要继续反恐战争。虽然特朗普本人一开始并不公开支持北约，但他后来改口，保证美国将继续作为全球军事行动的重要参与者。
文章称，鉴于特朗普和梅都在努力解决国内问题和岌岌可危的国际声誉，他们似乎已经开始了长期伙伴关系。他们对现代全球化、尤其是自由贸易和移民的怀疑将巩固他们的个人友谊，但是这并不意味着他们能够完全避免“后大西洋宪章”时代的共同愿景遇到分歧的可能性。如果他们的实际行动战略互相冲突，特朗普和梅回归战后《大西洋宪章》理想的愿景可能会打些折扣。
然而，目前英美两个伙伴的现任领导人似乎对彼此满意，而且搁置分歧来解决当下更大的问题。梅不灵活的态度也许和特朗普直言不讳的性格有冲突，但是他们共同的利益和面临的威胁将克服两人重建特殊关系的阻碍。他们对创建新经济模式、与全球化恐怖主义作战并在不过多军事干预的情况下推行民主价值观的渴求将确保跨大西洋联盟不会动摇。如果特朗普和梅对改变这个世界是认真的，那么也许他们现在应当全面理解英美特殊关系的意义并在全球范围内实现应有的潜在影响力。
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