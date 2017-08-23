敌对外国势力干扰GPS？“麦凯恩”号撞船阴谋论甚嚣尘上

美国《大众机械》月刊网站8月21日发表凯尔·沟上的文章《不，“约翰·麦凯恩”号并非GPS干扰欺骗的受害者》称，美国“约翰·麦凯恩”号驱逐舰与一艘民用油轮相撞后，抵达新加坡的樟宜海军基地。视频画面显示，这艘战舰的左舷裂开了一条大口子，导致大量海水浸入舰体。这是两个月内发生的第二起美军驱逐舰与民船相撞事件。
哪里有怪异的巧合，哪里就有阴谋论。
8月21日早晨，“约翰·麦凯恩”号与悬挂利比里亚国旗的“阿尔尼克”号油轮相撞，导致该驱逐舰左舷被撕开一个大口子。美海军潜水员在樟宜海军基地对舰体受损情况进行进一步的现场评估。
马六甲海峡航道是全球最繁忙的航道之一，2015年通过该航道的各种军用和民用船只达80980艘。随着中国经济的增长，通过这条航道的船只数量已出现猛增。
“约翰·麦凯恩”号是一艘阿利·伯克级导弹驱逐舰。该驱逐舰驻扎在日本横须贺海军基地，隶属于美国海军第七舰队。该舰和其他数艘同级舰均进行过升级，具备反弹道导弹能力。事故发生时，该驱逐舰刚完成在南中国海的“航行自由”行动。
现在，有关“约翰·麦凯恩”号撞船事故和“菲茨杰拉德”号今年夏初的撞船事故应归咎于全球定位系统（GPS）干扰的阴谋论已甚嚣尘上。这一观点认为，一些不友好的外国势力干扰了美国的GPS卫星定位系统。目前，全球军舰和商船都使用GPS来确定自己与其他船只的位置。所谓的“GPS欺骗”行为会导致GPS跟踪器错误识别船只的位置，使得船只弄错方位，导致撞船事故发生。
针对GPS的干扰和欺骗的确存在。美国的潜在敌人已认识到美军依赖该系统进行日常导航和武器瞄准等一切事宜，因此他们一直在设计各种方法，以阻塞或干扰GPS信号。
报道称，朝鲜会对韩国的GPS信号进行定期阻塞，干扰船只和飞机的导航系统。此外，莫斯科的司机也一直在抱怨首都中心区的GPS信号经常出问题。更糟糕的是，7月俄罗斯黑海地区的船员报告称，他们的GPS导航系统对舰船的定位与其实际位置相差25海里。这一伪信号是从俄罗斯新罗西斯克海岸发出的。
“约翰·麦凯恩”号撞船事故真的应归咎于GPS干扰欺骗吗？这不大可能。假设某敌对势力希望欺骗美国驱逐舰，它发出的信号一定会被传播出去，这一伪信号如果没有办法令该区域的数百条船只迷航，也足以让数十条船受到影响。如此规模的GPS干扰肯定会被很多人注意到。
此外，阴谋论者还忽视了GPS定位不是美国海军唯一导航手段的事实。“约翰·麦凯恩”号上的值更人员肯定会留意突然出现的障碍物、不发送应答机信号的船只及其他潜在的危险。
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