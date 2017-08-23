西方学者呼吁学习中国哲学

近期，西方知名智库学者接连在境外主流媒体上发表署名文章，呼吁西方官员、学者、商人以及普通民众深入学习了解中国历史、哲学，抓住“一带一路”机遇赚取丰厚文化回报和物质回报，甚至建议将中国哲学纳入西方大学教程。
西方学者认为，在中国日益走进世界舞台中央的当下，深入学习中国的历史、文化和哲学，了解中国人的思维方式和精神世界对西方而言显得尤为重要。耶鲁-新加坡国立大学教授布赖恩·W·范诺登在《美国新闻与世界报道》周刊网站发表题为《为什么美国需要了解中国哲学》的文章称，美国需要了解中国，这是显而易见的。中国是一个日益重要的世界大国，在经济和地缘政治上都是如此。传统哲学在中国有着历久不衰的重要地位，中国领导人曾多次称赞过生活在公元前500年前后的中国大哲学家孔子，美国的学者、官员与民众应学习和了解中国的传统哲学，如儒家或道家哲学，并思考下列问题：下一代中国外交官、党政官员，乃至领导人将如何认识孔子及其在中国政治思想领域的地位，这对了解中国的现在与未来非常重要。
哈佛大学肯尼迪政府学院首任院长、教授格雷厄姆·艾利森在美国《外交》双月刊9/10月号上发表题为《中美如何管控下一个文明冲突》的文章称，华盛顿对世界事务的影响，促使别国的精英极力了解美国文化和战略。而美国人往往觉得没有必要太关注其他地方的世界观。但近年来，中国的崛起让美国的决策者意识到，必须对中国——尤其是中国的战略思想加以了解。艾利森认为，制定对华政策时，特朗普政府最好读读中国的《孙子兵法》：知彼知己，百战不殆；不知彼而知己，一胜一负；不知彼，不知己，每战必殆。
瑞士国际管理发展研究院教授让-皮埃尔·莱曼在《南华早报》上发表题为《为什么外国人必须学习中国历史》的文章称，21世纪的中国正在并且必将扮演根本性的角色，人类正在迈进一个中国引领的蓬勃发展时代，中国在世界中的重要性越来越高，西方必须要了解中国历史，并了解中国人如何看待历史。
西方学者认为，中国传统哲学中蕴含的“中国智慧”很值得西方学习。另外，通过深入了解中国，西方还可在“一带一路”项目上赚取丰厚的文化及物质回报。范诺登在文章中称，中国哲学仅仅作为哲学就有很多值得学习之处，它包含着大量有说服力的论证和谨慎分析。例如美国乔治敦大学教授埃琳·克莱因证明，儒学能够帮助人们更加深刻地理解与家庭有关的伦理问题，甚至能够提供政策建议。另外，儒家哲学思想还提供了一种优于西方自由民主的精英管理选项。范诺登和莱曼都认为，深入了解中国有助于西方搭乘中国快车赚取丰厚回报。范诺登表示，中国正在启动整个人类历史上最雄心勃勃的建设计划之一——“一带一路”，作为古代丝绸之路的现代版本，它将扩大和巩固中国在整个欧亚的经济和政治影响力。莱曼则引述布鲁金斯学会的一项研究数据指出，未来产生的10亿中产人口，有88%都可能出现在亚太地区，因此，学习中国的哲学、历史、音乐、绘画、书法和文学将能够带来非常丰厚的文化回报。
西方学者认为，目前西方对中国缺乏了解的现状值得警惕，应该将中国哲学纳入西方大学课程。莱曼在文章中称，西方对中国十分无知，这令人感到沮丧，并值得警惕。他举例称，在往返于欧洲和中国的飞机上，很少见到商务舱里的白人中年男性高管在读中国哲学、中国历史或中国文化的书。最近，有两位前往中国的英国高管承认，他们从来没有听说过、或仅仅隐约听说过鸦片战争。文章称，在过去的两个世纪中，西方的历史观一直占据主导地位，这种历史观是带有偏见和选择性的。范诺登认为，在中国的大学里，西方哲学和中国传统哲学都是常设课程，但是美国却很少有大学讲授中国的传统哲学。他举例称，在授予博士学位的美国排名前50的哲学系中，只有6个系的正式教师中有人讲授中国哲学，分别是纽约市立大学研究生院、杜克大学、加利福尼亚大学伯克利分校、加利福尼亚大学里弗赛德分校、康涅狄格大学和密歇根大学的哲学系，因此有必要将中国哲学纳入美国的大学课程。
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