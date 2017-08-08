中国军方担忧官兵沉溺网游：应培养健康个人爱好

港媒称，中国军方的机关报8月6日说，一些官兵沉溺于网络游戏“王者荣耀”的行为可能会损害他们的战斗力。
据香港《南华早报》网站8月7日报道，《解放军报》发表文章说：“这款游戏已渗透到一些官兵生活中，不仅影响正常的学习、训练，而且一定程度上影响身心健康。”
“王者荣耀”是一款角色扮演类幻想游戏，它取材于中国历史人物，由游戏和社交媒体巨头腾讯公司开发。它已经成为世界上最受欢迎的手机游戏，拥有超过2亿注册用户（大约每7个中国人中就有一个是注册用户），活跃用户约有8000万。
上个月，《人民日报》将这款游戏形容为青少年的“毒药”——这一说法导致腾讯市值一度大跌175亿美元。
《解放军报》报道说，部队放开智能手机管理使用后，官兵可以充分享受移动互联网的利好，但“不少官兵却迷上‘王者荣耀’”。
报道说，有些基层带兵人反映，只要一到周末休息，有的班推门看去，几乎全班战士手里捧着手机。
报道说：“沉浸在游戏世界的官兵一旦要临时执行任务，突然被迫中止游戏，虽然人已进入执行任务状态，但思想可能还停留在游戏里，这无疑具有不可忽视的安全隐患。”
该报道还对沉迷游戏给健康带来的影响表示担忧，称这会造成身体免疫力下降、体力消耗以及情绪易躁、易怒。
报道敦促军方从丰富集体活动、业余文化等方面，培养官兵健康的个人爱好，以防止他们过度沉迷于网络游戏。
继国家媒体对“王者荣耀”进行批评后，腾讯公司上个月表示将限制青少年玩这种游戏，12周岁以下（含12周岁）未成年人每天限玩一小时。
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