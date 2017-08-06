电影“中国风”逆袭好莱坞

外媒称，1985年，电影《第一滴血》进入中国，美国越战老兵“兰博”刮起的旋风席卷了中国影院。在中国的西方人以为，这样一部血腥和超级民族主义的电影在中国不会获得成功。但是他们错了。中国影评人对《第一滴血》的精美制作大加赞赏。有人从影片中看出了美国对越战这一错误的忏悔。而且看电影的人喜欢这部电影。他们还从未看过这样的东西——肌肉和可怕的消耗战。
据瑞士《新苏黎世报》网站8月16日报道称，2017年，“兰博”在中国获得了重生。在异国他乡与坏人作战的英雄回来了——带着民族主义的激情。和过去一样，打斗、肌肉和炮火完全符合大众对消遣和文化领域爱国主义的需求。今天的这部中国影片名为《战狼II》，而主人公的名字叫做冷锋——一位在非洲执行任务的退伍老兵，他拯救了陷入困境的同胞并帮助了无辜的非洲人。
该片反映了中国的国家自信已经增强，它在世界秩序中找到了新的位置。中国进入到世界领导集团当中。而且中国有大量的资金，电影业也躲不开这点。好莱坞也是同样，离开了中国投资人便会玩不转。
中国可能会在今年成为世界最大的电影市场。单单是中国对“兰博”素材的全新诠释就显示出巨大的空间。该片的制作成本约合3000万瑞士法郎（约合2.07亿元人民币）。在7月底影片上映两个星期之后，该片在中国就获得了大约5.7亿瑞郎的票房收入。毫无疑问，对外国电影制作来说，中国也是个有利可图的市场。例如，2015年的《速度与激情7》就在中国市场收入了约3.8亿美元，比该片在美国市场收入还高。
报道称，然而人气并不是能够轻易买到的。中国著名导演张艺谋执导的中美合拍影片《长城》在西方的票房就远不如中国。电影明星成龙对所有学电影的人未来都要学中文的预言可能在相当长的时期里仍还是个美好的愿望。尽管如此，中国从西方那里学到了东西。或许眼下是西方重新反思一下自己的价值观的时候了。
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