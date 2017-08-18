法媒：次贷危机十年后 全球金融再次“在火山上跳舞”

法媒称，许多读者无疑都已熟知马克·吐温的这一名言：“10月是炒股最危险的月份。但其他危险月份还有7月、1月、9月、4月、11月、5月、3月、6月、12月、8月和2月。”这位《汤姆·索亚历险记》的作者不仅仅是著名作家，他还征战股票市场，两次在股市发家，然后又输得精光。10月对股市来说常常是危险的月份。但10年前，正是在8月，整个全球金融体系开始动摇，然后在2008年9月雷曼兄弟公司破产后坍塌。
据法国《费加罗报》8月16日文章，在这场1929年股灾以来最大的金融危机爆发10年后，全球债务刚好达到217万亿美元，而10年前这一数字仅为142万亿美元。全球债务现在占全球国内生产总值的327%。那些受次贷危机影响最深的国家好像失忆了。因为仅在一年时间里，美国总债务就增加了2万亿美元，今年一季度末突破63万亿美元。
从金融市场方面看，当下显得一片乐观。著名的道琼斯指数刚刚越过了22000点的历史关口。这意味着自2009年2月以来已上涨了两倍。至于纳斯达克指数，它同期在谷歌、亚马逊、脸书和苹果四只股票的带领下增长了3倍。据大多数金融分析师预测，目前每天都在破纪录的苹果公司的总市值到今年年底有可能突破1万亿美元。欧洲证券市场现在也显得一片欢乐，其底气源自欧洲各企业的好成绩以及欧洲央行合适的货币政策。
然而，近年甚至近几个月来出现了两个新风险。第一个风险涉及金融调控。在次贷危机发生后，在巴塞尔银行监管委员会的引领下，全球在这方面开展了一项非常重要的工作，即把提升银行互助和偿付能力当成最重要的问题来解决，以便在发生危机的情况下，人们既不会看到多米诺骨牌效应，也不会看到客户纷纷提现。在这个问题上，欧洲各家银行走在最前端，甚至同意接受“压力测试”。然而，大西洋两岸最近在制定规则方面分歧日益增多。尤其是特朗普主张放宽金融市场管制，而这么做如同纵身跳入未知世界。
第二个风险与人们所称的影子银行的发展有关。一些处于传统银行体系外的实体惯于使用影子银行，只因这样可规避风险管理规定。这涉及一些资本投资公司、对冲基金和资产管理公司。2007年，此类影子银行持有大约50万亿美元的资金。其今天持有的资金可能比当初高出两倍。
可以说，在次贷危机爆发10年后，全球金融再次在一座火山上生活、跳舞和安睡。而这座火山随时都有可能喷发。由于与2007年相比有了巨大差距，当时成功灭火的两个消防员，美国联邦储备银行和欧洲中央银行，今天实际上已耗尽了用于灭火的所有水储备。
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