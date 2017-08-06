中韩举行公共外交论坛

韩联社济州岛8月17日刊文称，韩国与中国当天举行公共外交论坛，旨在在韩国部署美国导弹防御系统导致两国关系近来紧张之际扩大两国人民的交流。
文章称，这个论坛被视为一项“一轨半”外交，韩国方面由韩国公共外交大使朴银夏率领，中国方面由前外长李肇星率领。企业方面的专家也参加了这次活动。
这项活动自2013年两国领导人就促进两国人民互相了解方面达成一致后每年举行一次。论坛今年是第五届，是在两国即将于8月24日迎来建交25周年之际举行的。
文章称，两国关系当前遭遇重大挑战，因为去年韩国决定批准部署“萨德”反导系统，导致两国关系一直不睦。当时首尔与华盛顿披露这个计划时说，部署这套系统旨在更好地防范朝鲜导弹计划。北京坚决反对韩国此举，声称这套美国导弹防御系统中有一部分设备会损害中国的战略安全利益。
文章称，因为“萨德”系统的原因，摩擦似乎不断加剧，两国之间很少举行联合活动。朴银夏在致开幕词时说：“我认为朋友指的是互相理解和尊重不同的观点，而不是在一切问题上都持相同看法。特别是，一方有难时应当互相帮助。”
她还说，尤其当（对方）安全存在危险时，帮助克服挑战的才算朋友。现在似乎是韩国以及中国推动两国关系向真正朋友的方向发展的时候了，互帮互助、一起克服困难。
中国驻韩国大使邱国洪说，首尔与北京在过去25年里遇到许多困难，但是“萨德”造成的摩擦是遇到的“最严峻的挑战”。
但是，他表示，两国关系仍然有希望恢复正常，因为两国有强劲的合作“势头”与“基础”。
中国前外长李肇星说，建交25年来，在“互相理解、互相尊重”的基础上，两国关系取得了重大进步。他还强调，挑战一直存在，但是开展公共外交活动有助于克服这些困难。
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