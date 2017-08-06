新加坡国会议长哈莉玛宣布参选总统

新加坡8月6日电，新加坡国会议长哈莉玛6日宣布，将参加9月举行的总统选举。
作为马西岭－油池集选区议员，哈莉玛是在当晚区内的国庆庆祝晚宴上致辞时，向1500名居民宣布这一消息的。她说，她在咨询家人和国会同事后作出了这个决定，明天将向李显龙总理请辞国会议长职务。
“参选总统能让我继续为包括马西岭居民在内的国人服务，虽然是在不同岗位上。”她说。
新加坡首位总统尤索夫·伊萨克是马来族，之后一直没有马来族人出任总统。新加坡政府去年宣布，下一届总统选举为首个保留给马来社群参加的选举。作为新加坡第一位女国会议长，如果哈莉玛成功当选，将成为新加坡第一位女总统。
除了哈莉玛，之前已表明有意参选的包括第二房地产集团创办人兼总裁沙里马里肯，以及波旁海事公司亚太区执行主席法立。
据报道，三人当中，哈莉玛担任国会议长超过3年，是唯一自动符合参选资格的有意参选者。马里肯和法立都不符合私人企业家企业股东权益必须达到至少5亿元的条件，但总统选举委员可酌情决定是否发出竞选资格证书。（新华社）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost