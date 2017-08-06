《巴黎协定》不会因美国退出而逆转

美国国务院4日发表声明说，已向联合国正式表达了退出气候变化《巴黎协定》的意愿。联合国秘书长发言人迪雅里克当天向媒体提供的声明说，这是“一件令人极其失望的事”。这也表达了全球大多数国家和国际组织对美国退出的失望和遗憾。
从6月1日美国总统特朗普宣布“退约”到8月4日正式告知联合国，此举并没有引发《巴黎协定》退出潮。这表明《巴黎协定》将坚定地继续前行，不会因美国退出而逆转。
正如上月初二十国集团领导人汉堡峰会闭幕后发表的声明所言，美国宣布终止执行《巴黎协定》，其他19个成员领导人表示《巴黎协定》不可逆转，并重申履行《联合国气候变化框架公约》中发达国家对发展中国家应对气候变化提供资金等支持承诺的重要性。
气候变化是全球性挑战，没有任何一个国家能够置身事外。《巴黎协定》成果来之不易，凝聚了国际社会最广泛的共识，为全球合作应对气候变化进程明确了进一步努力的方向和目标。《巴黎协定》体现的是全球在寻求应对气候变化共识、追求最大公约数的政治意愿。
美国是全球一个主要排放大国，特朗普政府一意孤行坚持“退约”是短视行为，美国为“退约”给出的借口是，《巴黎协定》将给美国带来“苛刻财政和经济负担”。但是众多专家指出，这些理由站不住脚。因为美国传统能源产业创造就业机会的潜力已难以挖掘，而新能源创造的就业机会早已超过煤炭、石油等产业。就连美国前总统奥巴马也曾指责美国这一决定将会造成美国在全球应对气候变化政策制定上领导力的“缺位”。
人们已经看到，应对气候变化，节能减排、促进新能源发展是各国转变发展方式、破解资源环境制约、提升国际竞争力的内在要求。低碳发展道路是大势所趋，为了眼前能见的一点利益就逆向而行，只能错失新的机遇。
根据《巴黎协定》相关规定，美国完成退出流程还需要3年多时间，这意味着美国要等到2020年11月才能正式退出。即使美国最终正式退出《巴黎协定》，全球应对气候变化的步伐也不会因此而放缓。（新华社稿）
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