中国共享单车以科技、互惠、服务加速“出海”

7月31日，ofo宣布进入泰国；8月1日，摩拜宣布将进军伦敦……今年以来，摩拜、ofo、小蓝单车等中国共享单车企业纷纷加快“出海”步伐。
伦敦是摩拜在英国开拓的第三座城市，全球第八座海外城市。摩拜进入伦敦后，将率先在西部的伊灵区运营。根据计划，摩拜单车将在伊灵区首批投放750辆享单车，后续根据市场需求逐步扩展到伦敦市其他区域。活动阶段，用户只需支付29英镑押金，并以每半小时0.5英镑的价格体验使用摩拜单车。
“共享单车消除了人们购买和照顾自己单车的麻烦，提供了骑行方便，希望能在更大范围推广使用共享单车。”伦敦市伊灵区议会主管交通与环境事务的议员巴萨姆·马赫福兹说。
ofo也在加进布局海外市场。截至目前，ofo已进入新加坡、泰国等6个海外国家。
记者了解到，共享单车加速出海，“致胜法宝”有三样——科技、互惠、服务。
科技是共享单车出海的前提。“摩拜单车的智能定位、物联网技术和基于大数据的精细化运营管理受到用户好评。”摩拜单车英国总经理史蒂夫·派尔说。
ofo认为，共享单车海外市场的开拓，需要解决用户从开锁到支付结束整个闭环体验。ofo小黄车与电子支付平台Adyen建立战略合作，海外用户也可以骑行后进行移动支付。
互惠是共享单车出海的条件。在入驻每一座城市前，共享单车企业都会对城市环境进行详细调研，与当地政府沟通，了解相互需求。
“我们把当地市民、企业和政府的长久利益作为企业发展目标之一，与当地商家和社区合作，创造新的商业机会和居民福祉。单车的出行大数据还能够为交通管理部门提供决策参考。”史蒂夫·派尔说。
几周来，摩拜单车在曼彻斯特、索尔福德、佛罗伦萨和米兰落地，受到当地政府的欢迎。在佛罗伦萨和米兰，市长办公室还为此举办了发布会，两位市长与摩拜单车创始人胡玮炜一同骑行，共同宣传。
ofo相关负责人指出，泰国曼谷和清迈等大城市交通拥堵问题日益突出，最后一公里出行需求日渐凸显，共享单车不仅能帮助他们缓解拥堵问题，还能创造新的就业机会。此外，共享单车扩大了骑行者的出行半径，一定意义上可以促进新商业和社区经济的繁荣。
服务是共享单车出海的基础。为了确保服务和精细化管理，ofo进入曼谷运营前，在位于曼谷的泰国国立法政大学进行了为期一个月的试运营，受到了校方和学生的好评。未来，ofo将继续“由校园辐射到城市”的市场策略，加快投放速度，满足从校园到城市的用车增量。
共享单车企业快速出海的背后，雄厚的资本为他们准备了充足“弹药”。7月6日，ofo完成超过７亿美元Ｅ轮融资。此前，摩拜获得６亿美元Ｅ轮融资，2017年以来累计融资已超过10亿美元。
共享单车投放量增加带来的停放管理难题也引起了海外城市的注意。
“摩拜单车的到来让我十分激动，我们已经采取多种措施鼓励人们骑车。”伦敦市伊灵区议会议长朱利安·贝尔说，“当每个人都能够负责任地骑行和停放共享单车时，它才能发挥最大益处。希望伊灵区的更多居民们把私家车停在家里，骑共享单车出行。”
记者获悉，截至目前，摩拜单车已进入曼彻斯特、伦敦、福冈等8个海外城市，涵盖5个国家，预计年底将进入全球200个城市。到2017年底，ofo也将进入全球200个城市，遍及20个国家。
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