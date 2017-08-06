中国吉布提基地“大且安全”

有关中国首个海外军事基地的卫星图片显示，这个基地要比人们此前认为的更大、更安全。美国“斯特拉特弗世界观”网站和全方位分析公司提供的两张图片显示，这个位于非洲之角的战略咽喉的基地戒备森严，有三层安防，而且拥有大约2.3万平方米的地下空间。
这家地缘政治咨询公司分析指出：“这种类型的建筑符合中国在加固其军事基地方面的已知做法。这些地下构造可以进行外界无法观察到的行动，并为对于中国在吉布提的使团来说至关重要的车辆和设施提供保护。”
中国本月早些时候向这处基地派出了军队。美国、法国和日本已经在这里建有永久性军事基地，但斯特拉特弗公司高级分析师西姆•塔克说，这些基地并不像中国的那样戒备森严。目前“不清楚中国的这个基地到底有多大，但作为参照，美国的基地2007年扩大到了500英亩(约合202万平方米——本报注)。
中国国防部宣称，人民解放军通过这处设施提供了一种执行打击海盗行动和进行人道主义救援的手段，有助地区和平与安全。然而，7月4日的一张图片显示，中方还没有开始建造码头斯特拉特弗公司称，由于上面提到的目的，这一点值得注意。很可能中方最终还是会建造一个码头，而在此之前中国可以利用吉布提的商业港口。
分析人士说，这是中国建立一支真正的、能够在世界各地执行任务的全球海军的努力的一部分，尽管中国国家媒体否认了北京将在全球展示其军事实力的说法。香港大学助理教授邱于芳说：“一个超级大国的重要标志之一就是拥有深海能力。而中国现在处于一种尴尬的境地，它认为自己是一个超级大国，其他国家也认为它是一个超级大国，但它事实上尚未具备作为一个超级大国的全部能力。”
但是，这一基地的建设标志着它将不仅是为海军服务。这里有停机坪和似乎大得足以容纳各种类型直升机的机库，这些额外设施将使该基地也拥有空中能力。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost