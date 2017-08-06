古巴加快改革扭转经济下滑势头

今年上半年，古巴国内生产总值（GDP）实现1.1%的增长，经济下滑趋势得到扭转。对此，分析人士表示，古巴经济改革已成效初现。
受国际市场大宗商品价格下跌、委内瑞拉石油援助减少等因素影响，2016年古巴经济下滑近1%，这是自1993年以来古巴经济首次出现衰退。古巴政府对此高度重视并采取一系列措施，加大经济改革力度。
今年6月，古巴正式承认私营经济是古巴社会主义经济更新模式的组成部分，并扩大了个体经营者允许从事的职业范围。古巴领导人劳尔·卡斯特罗日前也强调，古巴将继续扩大私营领域经济，不会后退或停止。
中国商务部研究院美大所副所长、研究员周密说，古巴在经济模式更新上已取得积极成果。未来还应继续加快推动，以经济全球化的视野，找准自身在国际产业链中的位置，发挥比较优势，在经济发展中寻找更多的突破点。
作为古巴首个经济特区，马列尔经济特区的发展正是该国“经济模式更新”的典型代表，在吸引外资方面持续发挥“发动机”作用。根据古巴政府公布的数据，今年1月至6月，古巴吸引外资总额13.46亿美元，而在政府同期批准的11个新投资项目中有5个位于马列尔经济特区。
政策实施得力使得古巴经济整体发展势头向好，今年上半年，旅游、建筑、通讯、农业等产业都出现了较快增长。
旅游业是古巴经济支柱产业之一。古巴旅游部报告显示，今年上半年，古巴接待外国游客２66万人次，创汇15亿美元，与去年同期相比分别增加了23.2%和9%。旅游部预计，今年古巴接待外国游客人数有望达到破纪录的470万人次，再创历史新高。
在政策指引下，古巴对外贸易也呈现稳步增长的局面。今年上半年，古巴对外贸易实现了19.8亿美元的顺差。古巴政府呼吁企业加大出口力度，创造更多外汇收入。在此基础上，外汇收入的稳定同时增强了古巴的金融实力。今年1月至6月，古巴如期偿还了23亿美元的到期债务，继续在国际金融市场上保持良好信誉。
尽管古巴经济重现增长，但改革仍面临不小挑战，特别是在美国政府“收紧”对古政策压力之下，要实现全年2%的经济增长目标任务艰巨。
古巴部长会议副主席里卡多·卡夫里萨斯表示，能源短缺问题短期内难以有效解决，将对古巴经济发展形成掣肘。此外，美国至今仍没有完全解除对古经济封锁，美国总统特朗普上台后又收紧对古政策，限制本国居民前往古巴，势必对古巴旅游业造成冲击。
对此，分析人士认为，古巴经济在改革过程中面临的困难和挑战将是暂时的。随着改革不断深入，政策红利持续释放，民众观念逐步转变，古巴经济将再次步入持续、稳健增长的上升通道。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost