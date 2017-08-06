中俄一致反对武力解决朝鲜问题

俄媒称，俄罗斯外交部长拉夫罗夫和中国外交部长王毅在电话中讨论了朝鲜局势，重申不得采取军事冒险行动，不得威胁使用武力。
据俄新社8月15日报道，俄罗斯外交部发布消息称：“交谈期间就摆脱朝鲜半岛对抗局势螺旋式加剧的途径进行了讨论，重申无论如何不得采取军事冒险行动和威胁使用武力，不接受通过武力解决地区问题的尝试。两位外长强调了政治外交解决方案的不可替代性，所有各方在国际社会的支持下必须推动展开关于综合解决朝鲜半岛问题的对话。”
拉夫罗夫和王毅还指出，通过双边渠道和在联合国安理会推动中俄和平倡议而努力的迫切性正在提高。
另据俄新社8月15日报道，中国外交部网站发布消息称，外交部长王毅应约同俄罗斯外长拉夫罗夫通电话。
拉夫罗夫强调，通过军事武力手段解决朝核问题完全不可接受，必须坚持通过政治外交手段和平解决半岛核问题，俄方愿就此与中方继续加强沟通协调并作出共同努力。
拉夫罗夫表示，随着美韩即将举行联合军演，朝鲜半岛局势可能再次激化。
王毅表示，当务之急是对朝美相互刺激言行“踩刹车”，给紧张局势降温，防止出现“8月危机”。
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