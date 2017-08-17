美在对华贸易政策上“走钢丝”

美国总统特朗普8月14日签署行政备忘录，授权美国贸易代表审查所谓的“中国贸易行为”，包括中国在技术转让等知识产权领域的做法。对此，有外媒认为，以“交易能手”自居的特朗普希望以贸易战为恐吓，迫使北京让步，此举无疑是在“走钢丝”，美国并无胜算。
逼迫中国对朝施压
日本《读卖新闻》8月16日发表题为《美国以贸易牌逼迫中国对朝施压》的文章称，美国宣称要依据《1974年贸易法》中的301条款对中国实施制裁，中国对此表示强烈反对。此举有可能发展为美中两国的贸易摩擦。
文章称，特朗普对美中贸易的不满并非始自现在。那么，他为何选择在这一时间点提出要研究对中国实施调查呢？表面上的理由是“避免不公正行为损害美国工人、技术和产业利益”，但除此之外，这也是“特朗普式”外交战略，意在以贸易政策为杠杆，迫使中国认真应对朝鲜问题。对于以“交易能手”自居的特朗普来说，这次的行政备忘录也是“交易”的一环。
文章指出，拿301条款做交易，对美国来说是把双刃剑。假如美国实施制裁，单方面上调关税，则涉嫌违反世贸组织的协定，除了中国，其他国家也会提出批评。美国从中国进口的商品大多是电脑、智能手机和服装等，如果因为制裁措施导致美国国内物价上涨，会对美国民众生活造成冲击。
侵蚀世贸体系根基
奥地利《标准报》网站8月15日发表题为《特朗普在贸易政策上走钢丝》的文章称，眼下特朗普的意向容易令人联想到一直悬在头顶、不知道何时会落下（或者不会落下）的达摩克利斯之剑。法律基础是十分明确的。根据国会在1974年通过的贸易法301和302条款，可以在有迹象显示外国竞争者破坏知识产权时下令进行调查。
文章称，明确反对全球自由贸易的强硬派希望加大对北京的压力，而特朗普的外交班子则试图与北京找到共同点。这是一个高难度的平衡动作，它的结果可能没人能够预言。
文章称，如果特朗普令冲突升级、在某个时刻对中国商品征收关税，对以规则为基础的世界贸易组织体系的尊重就会受到侵蚀。美国《华尔街日报》也在社论文章中警告说，北京还可能会利用其作为东亚国家最重要经济伙伴的地位，使华盛顿在该地区边缘化。
无法提振美国经济
俄罗斯《观点报》网站8月15日发表题为《美国在对华冲突中打响第一枪》的文章称，特朗普采取的这项措施，大大增加了美中贸易战爆发的可能性。当然，贸易战还不一定开打，但北京和华盛顿的贸易矛盾毕竟是在不断累积。美国在这场战争里并无胜算。
文章称，此举等同于为与中国开打贸易战做准备。难道我们即将面临一场中美贸易战？很多人认为这不可能，因为它一旦爆发，将席卷整个世界。但在核战争威胁的背景下，也许贸易战终归是好一些？
文章称，中国是世界工厂。美国企业都在那里设立了工厂或者从中国工厂购买商品，美中双边贸易额超过5000亿美元，两国均向对方经济提供大笔投资。这两个经济体的相互融合程度如此之深，乃至出现了“中美国”这个名词。
文章称，眼下美中是否可能爆发全面贸易战？大概不会。其后果将重创美国自身。特朗普希望以贸易战为恐吓，迫使北京让步。新签署的行政备忘录能为他争取几分与北京斡旋的余地，但基本上不会改变美国的对华贸易逆差，不会为美国在中国市场开辟大片空地。美国无法利用中国提振自己的经济。
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