IMF：中国未来几年继续担当世界经济增长火车头

外媒称，据国际货币基金组织（IMF）估计，中国在未来几年里也将继续担当世界经济增长的火车头。IMF在报告中说，“中国有能力在中期内保持强劲增长”，但中国必须加速改革并减小对贷款的依赖。
德国新闻电视频道网站8月15日报道，IMF不久前将对中国今明两年的经济增长预测略微上调至6.7%和6.4%。但它预计之后速度会略有放慢，并在2022年降至5.8%。但与世界其他国家相比这仍是非常高的。
该组织认为，与此前的预计相反，2017年中国经济增长仍会保持上年的速度，这要归功于政府的财政刺激措施和改革。这略微减轻了人民币承受的压力。但IMF称，“这是以公私债务大幅和持续增长为代价的”，因此从中期看有下滑的风险。
报道称，中国正在对其经济进行改革，希望加强消费并降低对出口的依赖。因此所谓的经常项目顺差未来几年也可能减少。中国的贸易顺差尤其被美国总统特朗普视为眼中钉。他因此威胁要采取应对措施。鉴于负债高企，IMF建议中国对降低金融风险给予更大关注。其中尤其需要收紧相关规定并加强国家监管。为了加强消费，必须增加社会福利领域的开支。此外中国应改善外商投资环境，比如削减市场准入壁垒。
美国之音电台网站8月16日报道，在刚刚发布的中国经济年度评估报告中，IMF上调了世界第二大经济体的中期增长预测。IMF称赞中国在经济转型方面取得了进展，但警告说，中国的债务问题可能导致增速下降。IMF建议中国加快推进必要的结构改革。
在15日发布的报告中，IMF认为中国经济会继续强劲增长，今年将会保持去年6.7%的增速，同时可望在中期维持强劲增长。
IMF执行董事会近期结束了与中国的磋商。IMF在今年的报告中上调了中国的中期增长预测，将2017年到2021年的平均增速从去年预测的6.0%上调至6.4%。
IMF认为，去年政府支持形成的势头、外部需求的加强，以及国内改革的进展都有利于中国保持强劲的增长。
在报告中，IMF执董会认同中国经济持续强劲增长为全球需求提供了重要支持，同时称赞了中国当局在推动经济向服务和消费转型、实现经济再平衡方面持续取得进展。
但IMF指出，强劲增长的代价是债务水平升高，因而风险也会上升，降低这些风险需要改革，以不再靠信贷推动经济增长。IMF说，目前中国正在采取重要的监管措施以防范金融部门的风险，企业重组和削减过剩产能方面的举措也使企业债务增长速度放慢。
IMF亚太部副主任、中国项目主管詹姆斯·丹尼尔在电话发布会上说：“我们的建议是要加快这些改革。而当前经济活动扎实，增长强劲，正是加速改革的良机。”
IMF对中国国企绩效改善表示欢迎，呼吁进一步推动改革，包括强化预算约束、加快不良债务重组、让不可持续经营的国企退出等。
丹尼尔说：“要加强市场力量的作用，减少对国企的补贴，同时对私营企业和外国公司进一步开放。”
IMF对中国越发重视降低金融风险表示赞赏，敦促当局继续加强监管。IMF认为，中国当局应该进一步完善政策框架，以维持中期的经济增长与稳定。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost