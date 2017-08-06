中美贸易战将如何收场

俄罗斯卫星网8月17日报道称，中国外交部发言人华春莹17日在例行记者会上表示，中美之间打贸易战没有赢家，也不符合任何一方利益。
据报道，白宫首席战略师班农在接受《美国展望》杂志网站专访时表示，美国正在和中国打经济战。
华春莹表示，中美经贸关系的本质是互利共赢。中美两国长期的经贸合作为两国人民带来了实实在在的利益，任何没有偏见的人都会非常清楚地看到这一事实。
她指出，贸易战没有前途，不符合任何一方利益，打贸易战没有赢家。中方希望有关人士不要以19世纪、20世纪的零和思维看待或试图解决21世纪的问题。
美联社8月17日报道称，白宫首席战略师班农不是唯一思索中国崛起成为超级大国的人，但他的经济战论调令他脱离了主流观点。
班农在一次接受采访时说，美国应该在谁将成为今后25年至30年间的全球“霸主”问题上“疯狂专注于”与北京的冲突。数十年来，美国经济学家、军事战略家和所有领域的决策者一直都在美国和中国应该如何处理贸易及安全分歧的问题上较劲，但是没有一位当权者采纳班农提出的那种战略。
这是有原因的，主张在与中国打交道时应采取更慎重态度的人认为，经济战会使所有人受伤。西雅图贸易律师威廉·佩里称：“班农的观点太简单、太傲慢。”他还表示班农的此番言论“可能使美国陷入大麻烦”。
对于班农的此次受访，白宫一位女发言人今天只是说：“班农的言论仅代表他自己的观点。”
美国财政部和世界银行前官员、目前在布鲁金斯学会任职的杜大伟说：“我们对他们强行提高关税，他们就会屈服的想法，我确定这是错误的。”
俄新社8月17日发表了俄新社观察家弗拉基米尔·阿尔达耶夫的题为《华盛顿惩罚自己：美中贸易战将如何收场》的文章。
美国总统特朗普的主要战略顾问班农表示，美国和中国的经济战已经打响。特朗普已授权美国贸易代表莱特希泽对中国窃取美国技术和知识产权的行为进行“调查”。华盛顿人为限制中国进口的做法虽然会令北京难受，但更痛苦的是美国自己。
俄罗斯战略交流中心主任德米特里·阿布扎洛夫说：“如今，中国经济已经与包括美国在内的世界经济紧密融为一体，想在破坏中国经济的同时不波及美国企业和消费者是不可能的。”
如果提高中国商品的进口税，白宫惩罚的与其说是中国生产商，倒不如说是早就在中国投产的美国企业。
中国可能对美国采取的反制措施可就严重得多了。如果北京作出对称回应，对进口美国商品进行限制，美国厂商就难以在中国销售农产品、飞机、汽车和其他商品。而中国寻找新供应商比美国寻找新消费者容易得多。
阿布扎洛夫说：“如果爆发贸易战，美国企业可能失去中国销售市场——全球规模最大、发展最快的市场之一。况且，中国人口是美国的三倍，与已经过分饱和的美国市场不同，中国消费市场正在不断扩大，其购买力不断增强。这就是美中贸易战没有赢家、只能双输的原因。”
香港《南华早报》网站8月18日发表了题为《对挑起美中贸易战的兴趣不大》的社论。
美国总统特朗普已批准其政府针对中国的首次直接贸易措施——对涉嫌窃取知识产权的行为展开调查。然而，在许多人看来，这一调查与其说预示着贸易战进一步逼近，不如说是在现阶段摆摆样子。政界人士和产业团体称调查将损害企业和就业。
中国日渐成为美国所擅长的高科技产品的消费市场而不是制造中心。因此，可以预料，美国公司会强烈抵制与中国展开贸易战。事实上，随着世界经济的相互关联度越来越高和中国作为消费市场的重要性越来越强，与中国展开贸易战将适得其反。
毕竟，特朗普是靠许诺创造就业机会当选总统的，而那个许诺不可能通过贸易战来兑现。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost