恒指年内涨逾两成 沪港深基金从中受益

进入2017年以来香港股市表现抢眼，截至目前恒生指数年内涨幅已经超过两成，远远跑赢A股主要股指。这也让内地基金市场上的沪港深主题基金从中受益。
今年以来恒生指数呈现震荡上扬格局，并于8月2日创下27747.35点的年内新高。截至4日收盘，恒指报27562.68点，年内涨幅高达25.28%，跑赢内地股市主要指数。
作为内地基金市场的“热门”主题，沪港深基金从香港股市的强劲表现中显著受益。有统计显示，今年新成立的30只沪港深基金大部分表现优异，16家基金公司的管理业绩均值超过12%。
其中，成立于1月25日的博时沪港深价值优选基金截至8月2日已实现15.21%的累计收益，最近一个月涨幅超过一成。跟踪“沪港通”开闸后首只跨市场基本面指数的浦银沪港深基本面指数基金（LOF）成立于4月27日，最近3个月回报也接近7%。
多家机构认为，今年以来港股的表现得益于美元指数持续疲弱为新兴市场提供的较好宽松环境。
浦银沪港深基本面（LOF）基金经理陈士俊表示，稳健宏观环境和企业盈利持续改善或成为港股市场下半年表现的主要驱动力，港股中报发布期龙头股业绩超预期，则有望成为催化剂。此外，A股纳入MSCI全球指数后，内地与香港两地上市且H股相对有折让的大盘股也将受益。
博时沪港深价值优选基金经理张溪冈认为，目前恒生指数的市盈率并不算高。在“北水南下”“西水东进”给港股市场带来增量资金的同时，全球经济复苏、企业盈利超预期、市场逐渐消化美国加息利空，令港股后市维持乐观预期。
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