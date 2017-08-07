中国军改步入"脖子以下"阶段 将建设更加标准化作战部队

英国《经济学人》周刊网站8月3日发表文章称，2015年，中国国家主席习近平着手缩减军队规模，改变解放军的指挥控制体系。七大军区不复存在，新成立的是五大战区。
文章称，今年，中国开始了第二阶段军队改革，中国人称之为“脖子以下”改革，涉及中层军官和作战部队。4月，中国宣布将陆军集团军总数减至13个（一个集团军约有5万人）。国防部称人民解放军被重组为84个军级单位，不过并没有透露这跟以前有什么区别。解放军还把师（约1万人）改为旅，旅级单位较小，理论上在作战时更为灵活。
与此同时，习近平还指导了大幅扩编“新型战斗部队”，尤其是机动部队。去年，解放军隆重接收了它的第一千架直升机。二十年前，解放军只有区区一百多架直升机，而且大多是运输直升机。从那以来，数百架攻击直升机投入使用。在朱日和阅兵中，空中突击部队首次亮相。（美军的直升机数量仍然是中国的四倍以上。）
同样，到2015年为止，海军约有1.2万名陆战队员。今年有报道称，中国打算将海军陆战队员数量增加到10万人。
文章称，这些调整有三个目的。一是打造一支机动性更强的人民解放军，使之有能力向境外派兵而不仅仅是保卫本土。8月1日，中国在非洲之角的吉布提开设了第一个海外基地。第二个目的是削弱陆军的主导地位。1月，一名海军中将接管了五个新战区司令部之一，这是首次由非陆军将领掌管这些司令部，但估计他不会是最后一个。第三个目的似乎是让军事训练更加切合实际，这在战场上武器技术含量越来越高的情况下是必需的。每个集团军曾经各有不同能力。但长期关注人民解放军动向的丹尼斯·布拉斯科为詹姆斯敦基金会撰文指出，今年解散的集团军要么没有直升机部队，要么没有特种作战部队，要么两者都没有。保留下来的集团军都有这样的部队单位，这是为了建设一支更加标准化的现代作战部队。
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