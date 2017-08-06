测试人性？“一箱硬币”在中国引发的“风波”

“如你急需用钱，请自取，每人最多五元。”近日，一种供路人按需自取的硬币箱出现在中国多个城市街头。
被多拿？被哄抢？有去无归？这些担心并没有发生。
绝大多数路人小心翼翼地遵守着游戏规则，有人留下字条承诺归还，有人往箱子里投入零钱方便更多人救急，还有路过的家长趁此教育孩子什么是“按需索取”……这个考验人性的“硬币测试”，似乎取得了一致的暖心结果。
许多媒体纷纷对这种“路不拾遗”的现象加以肯定，相关的视频和文字迅速在社交网络上刷屏。
网友“Better_Me___”说：“我也在地铁口看见这个测试了，没看见有人主动去拿还是挺感动的，正能量满满！”
网友“陈二狗与我”说：“挺好的呀，坐公交车没有零钱可以用，觉得不好意思的可以拿5块、10块放里面换。”
事实上，早在5月份，类似的“硬币测试”在英国的街头就曾上演。据英国《每日邮报》报道，英国一名商人和一名艺术家在路边堆放了1.5万枚面值为2便士的硬币，之后便偷偷用摄像机记录下路人的反应。测试的结果是硬币被两名男子“一抢而空”了。
中国版“一箱硬币”策划创意的背后推手曹某表示，进行这个测试，起初是因为公司员工坐车零钱不够等情况时有发生，于是在公司放了一些硬币让员工自取。之后想放一些硬币去附近地铁站和公交站旁试试。
然而，针对中国街头出现的这一现象，有一些网友则质疑这种人性测试的科学性和道德性，认为以此来衡量国民素质的高低并没有意义。
知名媒体人“传媒老王”在微博上表示，如果真是为了做公益可以点对点帮助，这种“想看看大家是什么反应”的测试绝对称不上善良。
网友“雪梨哎哟喂”说：“这个测试漏洞太多，摄像头就在那里谁敢动，再说你试试放一百元的呢？”
山西省社会科学院社会学研究所所长高专诚说：“这样一个简单的测试不具备科学性，既不能衡量人性善恶，也不能衡量一个社会整体道德氛围的进步与否。”同时，他还表示，这样公众场合的“硬币测试”与其说是考验人对钱的欲望程度，不如说是考验相互的信任程度。
“万一是个陷阱呢？拿了会有什么后果？”高专诚说，很少有人会愿意在众目睽睽下去尝试未知的事情。
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